Cine: ‘Parásitos’ sorprende y hace historia en los Oscar

La gran sorpresa de la 92 edición de los Oscar fue la entrega del premio a mejor película a Parásitos. Era un hecho que la cinta dirigida por Bong Joon-ho se quedaría con la estatuilla por mejor película de habla no inglesa, pero no con los dos. Solamente 1917 de Sam Mendes le hacía competencia para el mayor galardón, sobre todo porque esta ya se había coronado en los Globos de Oro y porque tenía todas las características que la Academia Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood prefiere para reconocer a un filme. Finalmente, sucedió lo inesperado.

La película surcoreana, que trata de una familia de bajos recursos que se mete como una plaga a trabajar a una mansión y, prácticamente, se apodera de la casa y de sus habitantes, es ahora la primera en varios sentidos: para los Oscar, en haberse coronado, a la vez, en las categorías de mejor película y mejor película de habla no inglesa, y la primera no hablada en inglés en llevarse el máximo galardón; para su país, por ser nominada a mejor película y haber ganado, y por triunfar como mejor película de habla no inglesa, guion original y director.

El Oscar no ha sido el único premio que ha conseguido Parásitos. En la categoría de película extranjera, ha logrado alzarse en los Globos de Oro, los BAFTA, para el Círculo de Críticos de Nueva York, el National Board of Review, el Critics Choice Awards, el Independent Spirit, y el British Independent Film Awards, entre otros.

Por si fuera poco, lo que hace a Parásitos la gran ganadora fue que de seis nominaciones que tenía, consiguió cuatro premios, mientras que la más mencionada fue Joker con 11 y solo se quedó con dos (banda sonora y actor). Lo mismo pasó con las que contaban 10 nombramientos y solo alcanzaron un número menor de galardones: 1917, tres (mezcla de sonido, fotografía y efectos visuales) y Érase una vez en Hollywood, dos (actor de reparto y diseño de producción). Por otro lado, la gran perdedora la noche de premiación fue El irlandés, la cual también estaba nominada en 10 rubros, pero no logró quedarse con ninguno de ellos.

Es curioso que Netflix haya conseguido 34 menciones en los Oscar, por sus producciones, entre las que destacan Los dos papas, El Irlandés, Klaus, Perdí mi cuerpo e Historias de un matrimonio, y solo haya conseguido el de mejor actriz de reparto para Laura Dern, por su brillante interpretación en esta última, lo que puede indicar la resistencia de la Academia a reconocer a la plataforma en línea.

Los otros ganadores fueron Hair Love (corto animado), Toy Story 4 (película animada), Jojo Rabbit (guion adaptado), The Neighbor´s Window (corto ficción), Mujercitas (vestuario), American Factory (documental), Learning to Skateboard in a Warzone (corto documental), Ford V Ferrari (edición de sonido y montaje), El escándalo (maquillaje y peluquería), Rocketman (canción original) y Judy (mejor actriz para Renée Zellweger).

La entrega del Oscar de este año tiene la característica de ser una de las menos sorprendentes. Es una de las veces en las cuales las predicciones aciertan en la mayoría de las categorías. Quizás, lo extraño solo fue que Sam Mendes no ganara como mejor director y 1917 como mejor película. No se las pierda… bajo su propia responsabilidad, como siempre.

Artículo publicado el 16 de febrero de 2020 en la edición 890 del semanario Ríodoce.