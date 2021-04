La segunda réplica de los Arellano Hernández: ‘La información nos causa agravio’

• Punto 9.

Información difundida:

Las autoridades han documentado que en 2013, 2016 y 2017 Nunvav Inc depositó más de 44 millones de pesos a las cuentas de la empresa del Grupo Arhe.

Razón de la réplica:

Información falsa e inexacta.

Aclaración:

Es falsa porque las autoridades no indican que la empresa en cuestión sea del Grupo

Arhe.

Es inexacta la información porque no está completa, toda vez que es omisa en indicar que los depósitos corresponden al pago por los servicios profesionales que fueron proporcionados, y que las mismas autoridades correspondientes, como son el SAT y el IMSS cuentan con la documentación que soporta estas operaciones, las cuales se llevaron a cabo con apego a la ley, ya que por cada persona que proporcionó servicios, se pagaron los impuestos, se timbraron los recibos de nómina, y se remuneró a los trabajadores mediante transferencia electrónica a sus propias cuentas, además se pagaron las prestaciones de seguridad social, por lo que no existe nada ilegal, ni mucho menos inusual respecto a los depósitos señalados. Estas operaciones fueron revisadas y auditadas con resultados positivos de acuerdo a las auditorías forenses realizadas por la firma Deloitte (Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.) a través de su filial D & T Case, S.A. de C.V y fueron informadas a la Unidad de Inteligencia Financiera y formó parte del Acuerdo de No ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa número UEIORPIFAM/ AP/258/2015, en septiembre de 2019, resuelto por la Fiscalía General de la República a cargo del Doctor Alejandro Gertz Manero.

Pruebas:

En virtud del cumulo de información sobre el tema y de que consta en poder de las autoridades respectivas, solo se exhiben las consultas realizadas al IMSS.

Además, el SAT cuenta con la siguiente información:

Las facturas por los servicios prestados.

Las nóminas timbradas de cada uno de los trabajadores.

Las declaraciones mensuales, anuales y declaraciones informativas de operaciones

con terceros (DIOT), en donde de manera oportuna se proporcionaron las operaciones

realizadas con terceros.

El IMSS cuenta con la siguiente información:

Cedulas de Autodeterminación de Seguridad Social y sus comprobantes de pagos.

Las autoridades financieras tienen acceso a los estados de cuenta de la empresa y de

sus trabajadores donde se advierte que destino de las cantidades recibidas corresponde en al pago de los salarios respectivos.

Consulta No. 1.