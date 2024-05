Niega dirigente de Morena que Luis García se haya unido al partido

El dirigente estatal de Morena Sinaloa, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, dijo que es falso que el secretario de organización del PAS, Luis Alonso García Corrales, quien fue reportado como desaparecido junto con Juan Francisco Cerón Beltrán, el 13 de abril y reapareció el día 16 de ese mismo mes, se haya unido a las filas de su partido.

Lo anterior, luego que Víctor Antonio Corrales Burgueño, presidente del Partido Sinaloense, declarara este miércoles, que no ha tenido comunicación con García Corrales, a quien señaló de haber sido cooptado por funcionarios del gobierno estatal.

“Como les salió mal el montaje con Luis García, porque todo mundo supo que, afortunadamente no fue víctima de ningún secuestro, ahora no encuentran como meter a Morena, diciendo que se unió a sus filas o bien, al Gobierno del Estado de haberlo amenazado para que dejara el PAS; no son prácticas de nuestro movimiento, pero sí conocemos las prácticas de la oposición y sus mentiras, por ello hace unas semanas llamamos a las autoridades correspondientes de que el hecho se investigara también como autosecuestro, dijo Guerrero Verdugo.

“Quien tiene cooptada a toda una institución, a sus alumnos, a sus docentes y a personal administrativo, es el PAS y su líder moral, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Luis García es incondicional de Melesio Cuen y no tenemos dudas de que estaría de acuerdo de autosecuestrarse o declarar una intención de unirse a las filas morenistas para sustentar las mentiras que han dicho”.

El dirigente de Morena Sinaloa señaló que el PAS busca distraer la atención de lo verdaderamente importante, como es, “la investigación del montaje de secuestro que realizaron dos días antes de que iniciaran las campañas locales, pero que las y los ciudadanos tienen muy claro quién es quién y conocen muy bien las mentiras de las que el Partido Sinaloense y sus dirigentes se han hecho asiduos en repetir para seguir viviendo del erario público”.

Corrales Burgueño acusó también a Luis Alonso García Corrales de haberse comunicado con al menos 15 operadores del Partido Sinaloense para pedirles que se retiren de ese instituto porque ya que ellos eran los siguientes.