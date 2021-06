Denuncia agresión de hombres armados candidata a la Alcaldía de Villa de Reyes, en San Luis Potosí

Erika Briones Pérez, candidata de la Presidencia Municipal de Villa de Reyes, en San Luis Potosí por la coalición PRD-PAN, denunció que un grupo armado la agredió y amenazó cuando se dirigía a su evento de cierre de campaña.

En un video que compartió en Facebook, la aspirantes señala que los sujetos armados, quienes viajaban en una camioneta impactaron el vehículo en el que se trasladaba a las 18:00 horas de ayer miércoles en compañía de su hijo.

El atentado se registró en la comunidad, Pardo, cuando la camioneta donde se trasladaba la candidata fue rafagueada y ella encañonada. Posteriormente los delincuentes bajaron de la unidad y le apuntaron con armas de fuego.

“Sacan armas de fuego, atrás venía la Guardia Nacional que no hizo absolutamente nada. Esto no puede estar pasando, no puede ser que las autoridades estén con esa gente y no vamos a cancelar nuestro cierre de campaña”, dijo entre lágrimas

Criticó que las autoridades estén coludidas con grupos delincuenciales. Añadió que no es justo que se busque asustar o intimidar a candidatas.

Erika Briones reveló que había sido blanco de amenazas desde hace dos meses, sin embargo, fue esta este día que se intensificaron e, incluso, le dijeron que asesinarían a su hijo.

“No puede ser que estemos tan vulnerables ante estos hechos. Algo se tiene que hacer al respecto. Ayer golpearon a unos compañeros en la comunidad de Rosario, hubo balazos; y no podemos permitir estas cosas”, mencionó

Llamó al PRI a reconocer que perdió en Villa de Reyes y que “la gente no los quiere”. Acusó que se busque el poder para intimidar.