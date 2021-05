Quirino, Mario, Rocha, Inzunza, Aguilar… Anabel… el ‘Mayo’

Podía preverse una campaña más o menos civilizada en Sinaloa. Los dos puntales de todo este proceso que culminará el 6 de junio, Mario Zamora Gastélum y Rubén Rocha Moya, son hombres de diálogo, viejos conocidos, los dos senadores. (No fue así en 2010, cuando contendieron Mario López Valdez y Jesús Vizcarra, que parecían odiarse a muerte). Pero también los dos de ahora, y eso no es poca cosa, son muy cercanos al gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Por eso, aunque atípico, es comprensible que Rubén Rocha haya retirado la denuncia penal que había interpuesto en contra del ex secretario de pesca y contra el propio gobernador, por delitos electorales. Una vez que se interpuso la denuncia la semana pasada, Quirino Ordaz quitó a Plata de la secretaría, pretendiendo con ello que no se siguiera judicializando la elección. Evelio Plata apareció en un video haciendo campaña junto a Mario Zamora, en horario laboral.

A final las cosas se arreglaron en casa porque, además, nadie quiere un pleito. El 17 de abril, cuando departía con amigos en una boda festejada en Las Gavias, propiedad del empresario Leovigildo Carranza, el gobernador recibió una llamada de palacio nacional. Alguien le reclamó que se estuviera metiendo en el proceso electoral y que no estuviera respetando “los acuerdos”. Se acababan de publicar boletines de Mario Zamora en el sitio web del Gobierno del Estado y Mario Zamora arengaba en sus eventos con el “Puro Sinaloa”, marca registrada por el gobierno estatal ¿Qué acuerdos tiene el gobernador con la presidencia? Pues apenas ellos lo saben. Lo cierto es que sobran evidencias de la cercanía entre el gobernador y el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Por eso todo indica que no alcanzaron las buenas relaciones de Mario Zamora con personajes de la presidencia con los cuales se reunió al menos en dos ocasiones, el año pasado y a principios de este, para dejar claro que, si llegaba a la gubernatura, sería un aliado del presidente.

De cualquier forma, un ganador desde ahora, gane quien gane la elección constitucional, es el gobernador Quirino Ordaz, porque es evidente que, aunque ganara Rubén Rocha, la transición será tersa. Ya ha dicho Rocha en campaña que si llega a la gubernatura no va a perseguir a nadie. Y el retiro de la denuncia hace unos días es una muestra de ello.

Lo que parece preocuparles ahora a Rocha y a algunos de sus amigos es la declaración de la periodista Anabel Hernández a la revista EME EQUIS, donde afirma que Ismael, el Mayo Zambada, le habría dado su visto bueno para gobernar Sinaloa y que a cambio de ello le estaría pidiendo seguridad para sus familias y sus negocios. Algunos de los juicios de la periodista son equivocados, por ejemplo, el que Rocha fue asesor de Mario López Valdez. En cuanto a Jesús Vizcarra, a pesar de ser compadre del Mayo, fue muy evidente que éste no lo apoyó para la gubernatura en 2010 y que, por el contrario, apoyó a Malova. Otro personaje que menciona Anabel es Jesús Aguilar Padilla, del cual Rocha fue jefe de asesores.

Estas menciones originaron, el vienes pasado, una comida privada entre Rubén Rocha y el ex gobernador, originario de Palmitas, Angostura. Lo extravagante es que también estuviera Enrique Inzunza Cázarez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, con el cual Rocha desayunó ese mismo día muy temprano en un restaurante de la colonia Chapultepec. En dicha comida se habrían preguntado de dónde salió la información y con qué interés (Siempre se preguntan lo mismo). Jesús Aguilar dijo que le extrañaba que lo involucraran porque él no estaba apoyando a nadie, que estaba dedicado a trabajar sus parcelas. Rocha, por su parte, habría expresado que daría una respuesta a los señalamientos de la periodista, en el mismo sentido de lo que declaró hace dos semanas al periodista Carlos Loret de Mola. Ya veremos.

Bola y cadena

LAS PREGUNTAS OBLIGADAS SON ¿Qué hace el presidente del Supremo Tribunal de Justicia metido en estos berenjenales? ¿Fue promotor de la reunión o invitado? Es verdad que él y Rocha son paisanos, amigos, originarios de Batequitas, Badiraguato, los dos: pero las formas son las formas.

Sentido contrario

PUEDE SER QUE EL MAYO NO SEA el “gran elector”, como dijo la periodista, pero de que ha influido en los procesos electorales desde hace décadas, no hay ninguna duda. Y tan no es el gran elector que muchos de los candidatos a alcaldes y a diputados locales y federales que perdieron en las elecciones de 2018, tuvieron su “visto bueno”. Esto en Culiacán, pero si nos vamos a otras zonas de Sinaloa veremos que también en ellas los jefes de plaza influyen desde hace lustros, de la misma manera (estúdiense los casos de Guasave, Cosalá, San Ignacio, Badiraguato…).

Humo negro

EL PRÓXIMO SÁBADO SE CUMPLEN cuatro años del asesinato de Javier Valdez. Y justo en el marco del aniversario, se está juzgando a uno de los presuntos asesinos materiales, Juan Francisco “N”, proceso que durará, al menos, hasta fin de mes. Por iniciativa de su esposa y de sus hijos Tania y Francisco, y de la comisión de seguimiento del caso, se develará el sábado a las 10:00 horas, a un lado de Catedral, un busto en honor al periodista. Estaremos, de acuerdo al anuncio oficial, en semáforo epidemiológico verde, así que están todos invitados a la ceremonia. De todas formas tomaremos medidas tratando de evitar más contagios. Allí nos vemos.

Columna publicada el 09 de mayo de 2021 en la edición 954 del semanario Ríodoce.