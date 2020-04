Boris Johnson abandona cuidados intensivos

El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, abandonó este jueves la Unidad de Cuidados Intensivos y fue trasladado a “sala, donde será monitoreado muy de cerca durante la primera fase de su recuperación”, dijo Downing Street en un comunicado.

“Él está de muy buen humor”, agregó el comunicado.

Johnson, de 55 años, fue llevado el domingo 5 de abril al Hospital St. Thomas de Londres, porque tenía síntomas “persistentes” 10 días después de dar positivo al virus.

La condición de Johnson empeoró el pasado lunes y desde entonces se encontraba en una unidad de cuidados intensivos. El primer ministro fue tratado con oxígeno, pero sin ayuda de un ventilador, según señaló el martes Michael Gove, ministro de la Oficina del Gabinete, informó CNN.

También el martes, Downing Street dijo que estaba en condición estable. Su portavoz agregó que el primer ministro no requirió ventilación invasiva o no invasiva y no tenía neumonía.