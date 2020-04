México ante el punto de no retorno frente a la crisis de salud

En espera de la Fase 3, la pandemia se extiende por todo el país

Un punto de no retorno es aquel que al cruzarse cambiará para siempre un aspecto de la realidad, la cual una vez modificada nunca volverá a ser la misma. Italia y España han cruzado esa línea, sus enfermos y muertos se cuentan por miles, la economía está paralizada y el impacto económico y social aún son incuantificables. Estados Unidos, la primera potencia mundial, hoy sigue sus pasos y parece que ahí el daño podría ser mayor.

En México, esa línea imaginaria, que al cruzarse cambiará la realidad del país, se fijó primero en 30 días a partir de la declaratoria de la Fase 2 (24 de marzo), y seis días después, ante el ascenso de casos, se amplío otros 10 días más, en un último intento de las autoridades de Salud para desacelerar el ritmo del contagio de la infección. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que el objetivo principal es que los hospitales no colapsen y haya capacidad para atender a los enfermos y por ende lograr reducir el número de muertes.

“De no contener la epidemia, tendríamos una gran cantidad de casos, sobre todo en el momento cumbre, alrededor de la primera semana de mayo, en cambio si tenemos estas medidas, enérgicas y todos los miembros de la sociedad contribuimos a ello, vamos a tener una curva epidémica más lenta, con menos casos y vamos a ganar un poco de tiempo, mandando la curva al mes de junio”, afirmó en la conferencia del 30 de marzo, cuando se anunciaron mayores restricciones de movilidad y la parálisis de todas las actividades no esenciales en el sector público, privado y social.

Se buscó así ganar más tiempo, y el Consejo de Salubridad General sumó 10 días más a la cuarentena opcional; el resultado de la medida, que no incluye el cierre de fronteras, ni otras medidas drásticas como la suspensión de entrada y salida de vuelos o barcos, se sabrá, pues, a principios de mayo.

Ese día, se dijo que México estaba ya en una fase de ascenso rápida. Y la estadística así lo demuestra, pues mientras al inicio de la Fase 2 dictada el 24 de marzo, –casi un mes después de que ocurriera el primer caso–, se contabilizaran 405 enfermos y 5 muertes por Covid-19, para el domingo 5 de abril ya sumaban 2 mil 143 pacientes positivos (253 registrados ayer domingo) y 94 fallecimientos, es decir que el aumento de casos confirmados fue de 429.14 por ciento y de los decesos de mil 780 por ciento.

En el país la tasa de letalidad es del 4.39 por ciento en comparación con el número de casos, mientras a nivel mundial oscila en el 5.55 por ciento. Sinaloa con 12 decesos hasta el domingo, acumula el 12.77 por ciento del total de muertes por coronavirus del país, con una tasa de letalidad de 12.63 por ciento.

Las grandes urbes como la Ciudad de México (560), Edomex (205) Jalisco (123), Puebla (147) y Nuevo León (91) concentran el mayor número de casos, pero en la Fase 3, de dispersión comunitaria, los principales afectados, de acuerdo a Salud, serán los habitantes de zonas rurales y de mayor pobreza.

Las nuevas medidas restrictivas llevaron a que el gobierno federal y los estados detuvieran todas sus actividades no esenciales, mientras que el sector privado ha ido deteniendo sus operaciones paulatinamente.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido a las empresas no despedir a sus empleados y pagarles salario completos durante el mes de inactividad, pero la IP se ha quejado que no les ha ofrecido esquemas de apoyo, ni les ha querido condonar impuestos. Él dice que no apoyará otro Fobaproa. El sábado se adelantó que se ofrecería un programa de créditos para las Mipymes, que de acuerdo a especialistas serán las más afectadas, y muchas de ellas terminarán cerrando.

En Sinaloa se cerraron hoteles, playas, centros recreativos, parques y balnearios, y se estima que Mazatlán será el municipio más afectado.

Durante la Fase 2, la Semar y la Marina están tomando el control de hospitales y del personal que afrontará la pandemia, pero en los estados siguen surgiendo las protestas de médicos y enfermeras por la falta de las medidas básicas para atender a los pacientes, como en el Hospital Regional Número Uno del IMSS, de Culiacán, donde médicos y empleados acusaron esas carencias y desinformación, que ya han sido exhibidas desde hace años y que muestran el problema que se aproxima de no lograrse una contención del ritmo de la pandemia.

Artículo publicado el 05 de abril de 2020 en la edición 897 del semanario Ríodoce.