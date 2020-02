Agradece Imelda Castro a Tatiana Clouthier la vea como posible candidata a la gubernatura

La senadora de Morena, Imelda Castro Castro, agradeció el comentario que hiciera ayer públicamente la diputada federal Tatiana Clouthier, al señalarla como una mujer que pudiese convertirse en candidata a gobernadora en Sinaloa.

Abordada por los reporteros a su arribo al Congreso del Estado, evadió responder si estaba interesada en una candidatura por la gubernatura el próximo año.

“Yo agradezco mucho las palabras de la diputada Tatiana Clouthier. Creo que nos compromete demasiado. Es fuerte su declaración”, manifestó.

La morenista expuso que está actualmente en la responsabilidad de ser legisladora nacional, y como tal es respetuosa de las leyes en cuanto a los tiempos.

“Vamos a esperar para tener un pronunciamiento directo sobre esto, pero yo repito, agradezco las palabras de Tatiana, me parece que viniendo de ella, la verdad es que me honran y me comprometen mucho para seguir sirviéndole a Sinaloa”.

A pregunta específica sobre los “chapulines” comentó que son mal vistos por la ciudadanía, situación que debe comprenderse.

“A veces el estar brincando de un puesto a otro, no le ayuda al político, puede ser mal visto, sin embargo también existen carreras políticas. Cuando se han fincado en la honestidad, los valores y hacer de la política una actividad de la dignidad y servicio al pueblo, creo que no es una vergüenza representar a los sinaloenses o a cualquier ciudadano”.