Sin definir comuna si apoya manifestación del 9 de marzo

El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro explicó que si bien no habrá represalias a las mujeres trabajadoras del Ayuntamiento de Culiacán, no está de acuerdo con la manifestación del paro nacional del 9 de marzo.

“El Ayuntamiento no es empresa privada y el presupuesto es del pueblo. Si la gente no trabaja va haber problemas con la administración, o sea, la gente va a ir por un servicio y no va a haber servicio. Yo creo que es cuestión de criterios”, explicó.

Lo declarado por el primer edil de Culiacán no va en el mismo sentido a lo explicado por su secretario del Ayuntamiento, Othón Herreira y Cairo Yarahuán quien señaló ayer después del desfile del Día de la Bandera que “quien quiera sumarse que se sume, la expresión no es la mejor manera pero son libres de tomarla”.

Sin embargo, el alcalde señaló que si bien no puede invitar o exhortar para que alguien haga o no las cosas, cada quien tiene libertad de hacerlas.

“Si les digo que se vayan, me van a criticar; si digo que les voy a descontar el día, me van a criticar; que hagan lo que ellas quieran, ellas sabrán lo que van a hacer.

Respecto a si habrá represalias o no, el alcalde señaló que no hay que adelantarse a las cosas.

“A ver, no nos adelantemos a las cosas, espérate a que pasen las cosas, no voy a alentar a una cosa indebida, entiéndelo. Si se van, pues vamos a ver qué pasa. Yo no les voy a decir ‘váyanse, no pasa nada’, poco le falta a la gente para no trabajar”.