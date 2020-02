Niega IMSS de Los Mochis medicamento contra el cáncer a boxeador

La clínica de especialidades número 49 del Seguro Social en Los Mochis negó medicamento contra el cáncer a un boxeador, a quien le extirparon un tumor cerebral, lo que lo coloca entre la vida y la muerte.

Jorge Castro, que fue cobijado por la comunidad de box y lucha local para ofrecerle un shower médico de captación de fondos para sufragar parte de los costos del tratamiento, porque el Seguro Social no se los cubrió, dijo que los encargados de la farmacia le negaron el fármaco utilizado como quimioterapia química temozolomida porque la receta estaba vencida.

La receta dada por el oncólogo tenía una vigencia y fue expedida en diciembre del 2019, pero hasta el 23 de febrero del 2020 no había el medicamento en existencia por lo que realizó varias visitas a la misma farmacia, sin obtenerla.

“Este lunes sí había en existencia, pero los encargados no la quieren surtir porque la receta expiró. No es culpa nuestra, sino de la institución. Ahora tengo que esperar a que el oncólogo me de otra receta, lo que puede tardar meses”.

Castro explicó que el medicamento es esencial en su tratamiento contra el cáncer porque se debe de medicar al mismo tiempo que recibe radioterapia para eliminar las células cancerígenas en su cerebro. De interrumpir el tratamiento, el cáncer que está controlado, pude evolucionar hasta matarlo.

El boxeador requiere 12 envases del fármaco cada 12 horas.

Cada envase tiene un costo de 15 mil pesos, dinero que para el deportista es imposible de reunir.