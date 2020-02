Quirino debe poner orden en Mazatlán: PAN

Ante lo que el dirigente del comité directo municipal del PAN considera una incapacidad del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres para resolver los problemas sociales en Mazatlán, pidió al gobernador intervenir para poner orden.

“Hacemos un llamado al gobernador, él es mazatleco, tiene que tener especial interés en que esto se resuelva y aún cuando el municipio es autónomo, el gobernador tiene la obligación de venir a poner orden en Mazatlán porque el alcalde no es competente en estás cuestiones”, expuso Roberto González Gutiérrez.

Aunque se ignora si el gobernador Quirino Ordaz Coppel vaya a intervenir, dijo, es necesario que venga a Mazatlán a tranquilizar y pacificar las cosas.

“Que venga a calmar las aguas, no sé si lo vaya a hacer o no, pero es la exigencia que le hacemos desde el PAN en Mazatlán”, insistió.

Y es que la sociedad mazatleca siempre se ha caracterizado por ser participativa con el gobierno, crítica hacia sus autoridades, pero también es una sociedad noble, indicó, entonces, lo que se ve ahorita es el inicio de un estallido social que puede derivar en situaciones más graves.

“También es el primer aviso de todo lo que esté gobierno es capaz de hacer, que es imponer su ley del más fuerte”, señaló.

El líder panista dijo que como oposición reprueban tajantemente las acciones que la Policía Municipal emprendió en contra de ambulantes y locatarios del mercado Pino Suárez.

Me gustaría ver al alcalde Luis Guillermo Benitez y al Secretario del Ayuntamiento José de Jesús Flores Segura, patrullando y buscando a los verdaderos

delincuentes, no a los vendedores ambulantes que solo llevan el

sustento en el día a día para sus

familias, pero fueron tratados

peor que delincuentes”, consideró.

El panista criticó que los Policías Municipales que llegaron al Ayuntamiento con equipo antimotines usaran además pasamontañas.

Este jueves ciudadanos de diferentes sectores del municipio se manifestaron en el Ayuntamiento, exigiendo que el Químico Benítez los recibiera, además de lanzar consignas en su contra y pedir su separación del cargo.