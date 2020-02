Juez en caso García Luna aprueba moción para proteger ‘información sensible’

A horas de recibir una petición judicial por parte de fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ), “para proteger información sensible” durante el juicio contra Genaro García Luna, el juez Brian M. Cogan aprobó la moción por tratarse de evidencia en que el gobierno debía tener discreción.

La moción, de la cual Riodoce mantiene copia, explica como tanto los fiscales del caso, liderados por Richard P. Donoghue, el abogado defensor Cesar de Castro, y el juez Cogan, firmaron la petición que podría resultar en un juicio a puertas cerradas, como fue el caso de Vicente Zambada Niebla el Vicentillo y Osiel Cárdenas Guillén, que se realizaron en completo sigilo.

La meta de esta moción es que no se identifique a los testigos protegidos que testifiquen contra el ex secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, lo mismo que no se detalle información referente a investigaciones en progreso que puedan entorpecerla, pero tampoco revelar técnicas de investigación utilizadas por los gobiernos de México y Estados Unidos.

“Las personas que firman este moción acuerdan una orden de protección de conformidad con la regla federal de procedimientos penales, y sólo el abogado defensor tendrá acceso a esa evidencia presentada contra su cliente”, se lee en la moción, presentada hace una hora en una corte federal del Distrito Este de Nueva York.

García Luna fue arrestado el pasado 9 de diciembre, en Texas. Fue Secretario de Seguridad Pública durante la administración del ex Presidente Felipe Calderón, y actualmente se encuentra encarcelado en una prisión de mediana seguridad en Nueva York, acusado de tres cargos por asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

Entre los narcotraficantes que se cree testificarán contra él, está Dámaso López Núñez el Licenciado y Reynaldo Zambada García el Rey, hermano de Ismael el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa.