El ‘MiniLic’ una sorpresiva orden de aprehensión

Había cierta frustración ese jueves 23. El juez había diferido la audiencia intermedia para que la defensa, dijo, tuviera tiempo de analizar los nuevos elementos probatorios presentados por la FEADLE. La defensa ya los conocía. Se trata de los testimonios de dos hombres que trabajaban con el clan de los Dámaso y que aportaban pruebas contra los probables autores materiales del crimen de Javier Valdez y señalaban a Dámaso López Serrano, el Minilic, como el autor intelectual.

La audiencia se había postergado cuatro veces y con esta sumaban cinco. En mayo del año pasado, en el marco de los homenajes que se le hacen a Javier cada aniversario de su muerte, dije que el caso no presentaba avances, que estaba estancado y que temíamos que también aquí, como en todos los casos de asesinatos de periodistas, reinara la impunidad.

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la fiscalía especializada, reviró al día siguiente y defendió sus oficios; dijo que el caso seguía caminando (no dijo que a paso de tortuga) y que esperaba resultados pronto. No fue pronto, en realidad, y hasta el miércoles no se tenían resultados tangibles más que dos detenidos a los que nunca se había confrontado y la sospecha sobre quien había ordenado matar a Javier.

Dámaso López Núñez había declarado en enero del año pasado, durante el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, que los hijos de su compadre (Los Chapitos) habían mandado asesinar a Javier y eso generó polémica en los medios y dudas.

Para nosotros, Dámaso solo estaba protegiendo a su hijo porque él mismo podía estar pensando o sabía que su hijo había ordenado el crimen y quería ponerlo a salvo de un juicio en México por esta razón. El Minilic, como su padre, se acogió al programa de testigos protegidos de los Estados Unidos y está esperando beneficios en la sentencia, la cual le podría ser dictada en las próximas semanas o meses.

Este logro parcial de la Fiscalía no es poca cosa, toda vez que en casi ningún crimen de periodistas en México se ha logrado llegar al punto de señalar un autor intelectual. En el caso de Manuel Buendía, asesinado el 30 de mayo de 1984, fue culpado de la autoría intelectual José Antonio Zorrilla Pérez, entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad, pero se sospechó siempre que fue solo un “chivo expiatorio” y que arriba de él, en la decisión de asesinar al periodista, hubo alguien más.

En un caso más casero, el del fotorreportero Gregorio Rodríguez, asesinado en noviembre de 2004 en Escuinapa, Sinaloa, el caso se enturbió tanto que estuvieron presos primero dos hermanos, Ulises y Abraham Sedano Ornelas, luego tres nayaritas que después de pasar varios años en la cárcel fueron absueltos; y al final un ex jefe de la policía municipal, Abel Enríquez, que salió luego de un juicio abreviado. Pero el presunto autor intelectual, un narcotraficante llamado Antonio Fraustro Ocampo, que era el jefe de la plaza para el Cártel de Sinaloa y ahora está preso en los Estados Unidos acusado de narcotráfico, nunca fue tocado.

Falta mucho para que el caso se esclarezca totalmente y se castigue como hemos estado demandando estos casi tres años que han pasado desde que mataron a Javier. La lentitud parece algo consustancial a nuestro sistema de justicia y eso hace que la “justicia”, cuando llega, no parezca justicia. El hecho de que al ahora presunto autor intelectual esté siendo juzgado en los Estados Unidos por otros motivos, retrasará un posible proceso en Sinaloa.

Y mientras eso ocurra, mientras alguien no señale las motivaciones concretas o él no las acepte, nos seguiremos preguntando por qué, qué fue lo que le hizo ordenar el crimen de Javier. Dije alguna vez que fue un crimen de ira, que no fue una decisión pensada, calculada, mucho menos consensuada entre mandos del narcotráfico; que fue una decisión arrebatada, muy estúpida, irracional, absurda.

No habrá pausa en nuestra demanda de justicia. Muy lejos está el caso de concluir.

Bola y cadena

HAN SIDO CASI TRES AÑOS TORTUOSOS para nosotros, para los amigos y para la familia de Javier, debido a la lentitud con que ha caminado el caso. El cambio de gobierno vino a empantanar más las investigaciones debido a las reformas que se hicieron en la PGR, ahora FGR; incluso la falta de recursos ha impedido que la FEADLE avance con celeridad; los agentes del Ministerio Público están muy lejos de la altura de miras que se requiere y del profesionalismo que un caso así exige. Y no se ve que el gobierno federal esté muy interesado en superar estas deficiencias; los recursos a la fiscalía especializada se siguen escatimando igual que al mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. No son temas prioritarios para el gobierno: eso nos queda claro.

Sentido contrario

NO HACE MUCHO, EL SENADOR RUBÉN ROCHA llevó a Jesús Vizcarra para que saludara y platicara con su jefe legislativo, el senador Ricardo Monreal. “No te equivoques –le habría dicho afable el zacatecano– éste es el bueno. “Rocha sabe que tiene todo mi apoyo”, dicen que le respondió el empresario. Y sí, Rocha tendría el apoyo de muchos priistas, con el riesgo de que si llega a la gubernatura llegue junto con él, a gobernar, buena parte de lo que los electores ya tiraron a la basura.

Humo negro

TODO EL MUNDO DA POR HECHO que Rubén Rocha “es el bueno”, lo cual no hace más que confirmar que en materia política estamos viendo la misma vaina. Quien va a decidir las candidaturas no es Morena, que ni estructura de partido tiene, sino el presidente de la república. Como dijo Porfirio Muñoz Ledo hace unos días “… hemos dado un salto hacia atrás de 30 o 40 años, y lo puedo decir porque lo viví”.

Columna publicada el 26 de enero de 2019 en la edición 887 del semanario Ríodoce.