El ‘Minilic’ habría ordenado asesinato de Javier Valdez; ordenan su detención

Dámaso López Serrano habría ordenado el asesinato de Javier Valdez; hasta ahora se desconoce el móvil del crimen

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión solicitó la extradición de Dámaso López Serrano, el Minilic, tras obtener una orden de aprehensión en su contra como presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez.

La FEADLE obtuvo testimonios que señalan al hijo de Dámaso López Núñez, el Licenciado, como la persona que habría ordenado el homicidio del fundador de Ríodoce.

En una entrevista ministerial, en septiembre de 2018, en Virginia, Estados Unidos, el Licenciado señaló “no creo que hayan sido ni mi hijo ni el Quillo” y que creía que habrían sido los hijos del Chapo los responsables.

La orden de aprehensión contra el Minilic fue solicitada el martes pasado y el jueves a las 16:00 horas fue librada por un Juez sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán.

Como pruebas para obtener el mandamiento judicial presentaron dos testimonios y pruebas para acreditar que esos testigos eran miembros del grupo de Dámaso y tenían acceso al Minilic; también informes de la estructura criminal y los testimonios que señalan como autores materiales a Juan Francisco “N”, el Quillo; a Heriberto “N”, el Koala y a Luis Idelfonso “N”, el Diablo, asesinado en Sonora en 2017.

El Minilic está preso en una cárcel de San Diego, California y el proceso se lleva en una Corte de esa ciudad desde 2017, luego de que se entregó a la DEA.

El titular de FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, dijo que el viernes se inició el trámite para solicitar la extradición en la embajada de Estados Unidos en México.

Señaló que es un proceso que tiene muchos pasos de acuerdo con el Tratado de Cooperación en Materia de Justicia entre México y Estados Unidos que podría tardar para que concedan la extradición.

“(El Minilic) tiene que acabar su proceso (en Estados Unidos), tiene que tener una sentencia, eso es fundamental y eso está establecido en el tratado; lo que hay es un caso de excepción que si él ya está juzgado allá, ya tiene su condena, nos los pueden enviar, lo podemos juzgar y se lo regresamos nuevamente para que siga purgando su pena allá, nos lo mandan nada más para que los juzguemos y se lo regresamos nada más para que termine su pena allá antes de empezar a compurgar su pena acá”.

“Pero sí es un proceso, no esperemos una resolución en los próximos meses, eso es algo que hay que decirlo con todas sus palabras, es algo que puede tomar un año, dos años y dependerá de Estados Unidos qué negociación haya tenido con Dámaso.

El proceso para la extradición, indicó, se lleva a través de canales diplomáticos con las embajadas, pero a fin de cuentas es un juez quien toma la decisión y quien define si hay elementos para presumir la responsabilidad y si hay condiciones para que sea juzgado en México.

‘No creo que haya sido mi hijo’

Dámaso López Núñez, exculpó a su hijo el Minilic, en la entrevista ministerial que dio el 30 de septiembre del año pasado en Virginia, Estados Unidos.

El titular de FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, dijo que la entrevista fue en un espacio arreglado por los norteamericanos en el estado de Virginia, con la presencia de fiscales norteamericanos, su defensor, el FBI y personal de FEADLE.

Mencionó que le hicieron las preguntas que ya le habían hecho de manera informal el 27 de junio de 2018 en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, días antes de que lo extraditaran.

Durante la entrevista Dámaso traía en sus manos algunas notas periodísticas sobre la carta que dio a conocer el periodista Ciro Gómez Leyva en la que supuestamente los hijos del Chapo lo acusan de haberlos emboscado a ellos y a el Mayo Zambada.

Esta es la prueba de que lo mandaron matar los hijos de mi compadre, yo creo que fueron los hijos de mi compadre, pero yo no sé exactamente quién fue; lo que sí, es que no creo que hayan sido ni mi hijo ni el Quillo, no creo que hayan sido ellos, dijo.

Durante el juicio de el Chapo, en Nueva York, Dámaso declaró como testigo, y por pregunta de uno de los defensores habló sobre el asesinato de Javier y también negó que su hijo lo hubiera ordenado y señaló a los hijos de su compadre.

En la entrevista ministerial de septiembre aceptó conocer al Quillo pero no al Koala y al Diablo, pero que si lo tiene de frente tal vez podría reconocerlos.

El Licenciado dijo que él nunca conoció a Javier de manera personal y que le dio una entrevista vía WhatSapp, la cual fue arreglada por una persona cuyo nombre no quiso dar a conocer por su seguridad, pero era una persona de su confianza.

Mencionó que esa persona se acercó a Javier para generar la entrevista y la dio de manera remota y lo primero que preguntó Javier es “cómo sé que usted es el Dámaso” y le contestó que tenía que confiar en él y a partir de lo que le iba decir se iba poder confirmar porque no tenía otra manera de confirmarlo más que con la confianza.

Detalló que la entrevista se dio en el contexto de la disputa que tenía con los hijos de su compadre, sobre todo en los medios de comunicación por la carta que se le envió a Ciro Gómez Leyva.

Después de que la entrevista apareció publicada en Ríodoce supo que gente de su compadre mandó comprar todos los ejemplares de esa publicación para que no llegara a difundirse.

Sobre el Quillo, dijo que era gente cercana al Pelón, Rubén Salazar, quien era su tío, y era uno de los operadores que tenía en Eldorado y se dedicaba a actividades de narcotráfico y delincuencia.

El Pelón, señaló, era gente de su confianza y le mandó el encargo de que hiciera todo lo necesario para garantizar la seguridad de su hijo y que si era necesario se fuera a la frontera con Estados Unidos y después se enteró que lo habían matado.

López Núñez reconoció el arma con fotos de él y de su hijo en las cachas, que según un testigo, el Quillo recibió como pago por el asesinato del periodista.

Mencionó que la pistola la mandó hacer el Pollo, quien era una persona muy cercana a él y una persona muy presumida, “muy fantoche” y que se mandaba hacer tenis con sus fotos y con las iniciales FED, Fuerzas Especiales de Dámaso, y otras cosas como playeras.

Declaró que él fue testigo cuando el Pollo se la dio a el Pelón, para que se la arreglara porque estaba descompuesta y que el Pollo nunca se la regresó, lo que generó un problema entre el Pollo y el Pelón.

Sánchez Pérez del Pozo consideró que en la entrevista Dámaso buscó proteger a su hijo.

Indicó que la entrevista fue realizada por autoridades estadounidenses y será registrada y traducida al español por el FBI y enviada a México a través de los canales diplomáticos.

Mencionó que la entrevista con Dámaso será presentada como prueba en el proceso penal contra el Quillo y el Koala, igual que los dos testimonios que presentaron para solicitar la orden de aprehensión contra el Minilic.

“(Los nuevos testigos) Nos dan nombres de personas o más bien apodos de otras personas que pertenecían a la banda del Quillo pero ningún señalamiento de que hayan participado directamente en los hechos; nos dan apodos de personas que andaban con el Quillo, en su grupo, en su banda”, mencionó.

Señaló que de acuerdo con esos testimonios, además del Minilic, el Quillo, el Koala y el Diablo, no hay más involucrados en el asesinato… hasta ahora.

Artículo publicado el 26 de enero de 2019 en la edición 887 del semanario Ríodoce.