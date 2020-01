Gobierno Federal entregará los recursos para pagar a trabajadores de la UAS

Los recursos federales para el pago de la quincena de los trabajadores de la UAS podrían llegar hoy o el lunes, informó el rector Juan Eulogio Guerra Liera.

El rector se reunió hoy con la directora de Educación Superior Universitaria de la SEP, Carmen Rodríguez Armenta, para gestionar los recursos.

Los universitarios podrán recibir su pago el lunes o el martes.

La próxima semana también llegarán recursos extraordinarios de 204 millones de pesos que debieron entregarse en diciembre.

“Una de las explicaciones que escapa a la Secretaría de Educación Pública, a la DGESU, a Carmen Rodríguez y al mismo Concheiro, es que el monto que se destinó para el pago en el cierre de año del apoyo extraordinario se terminó, fue menor al que se comprometió y Hacienda nos dejó al final, dejó a la UAS, a Chiapas, a Oaxaca, y a la Universidad Autónoma del Estado de México, hoy se nos mostró firmada la orden a la Oficialía Mayor para que radiquen el recurso extraordinario que debió entregarse en diciembre y de lo correspondiente al monto para garantizar la primera quincena del mes de enero”, enfatizó.

Aseguró que esto no hubiera sido posible de no haberse tomado las medidas de la Jornada de Información, de salir a la calle y protestar por esta situación de que no habían llegado los recursos, lo cual presionó porque estaba detenido en la Oficialía Mayor de la SEP.

“Esto sirvió, voltearon a ver esta situación, algunos la ignoraban, otros pensaban que se había resuelto y otros sabían que estaba detenido, fue muy importante porque trascendió esta situación de nivel local a nivel nacional, la prensa nacional dio cuenta de ello y se explicó que el pretexto o problema de salir fue precisamente el incumplimiento de parte de instancias federales hacia los recursos extraordinarios de diciembre y hasta los recursos ordinarios del mes de enero”, expresó.

Consideró que toda esta situación tuvo un efecto negativo pero por otro lado permitió a los universitarios mostrar una vez más que están unidos, convencidos y listos de defender sus derechos y que lo harán de manera colectiva, a través del diálogo, la información y “vencer los rumores, infundios e informaciones no sustentadas que tienen como único objetivo dividir y descontrolar a la comunidad rosalina”.