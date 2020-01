‘Usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad’, señala Jorge Ramos a AMLO

“Usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la Revolución”, señaló el periodista Jorge Ramos a Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera de este miércoles, durante la cual cuestionó los resultados en seguridad durante el primer año de gobierno de la Cuarta Transformación.

“Usted decía que el tema de la criminalidad se iba a controlar, que iba a haber resultados, sin embargo México está cada vez más violento, usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la Revolución. De diciembre de 2018 a noviembre de 2019 han sido asesinadas 34 mil 579 personas, homicidios dolosos, homicidios violentos, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Zedillo de todos los presidentes”, cuestionó.

“Lo mismo ocurre con los secuestros, su primer año de gobierno hubo más secuestros que en cualquier año de la época reciente, y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, mi pregunta es ¿cuándo va a dar resultados?, usted el 22 de agosto dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas, lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a dar resultados?, ¿está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? , ¿por qué no cambia a su gabinete de seguridad?, que no le ha dado buenos resultados”.

López Obrador admitió que es una asignatura pendiente y es un tema que no han podido resolver.

Añadió que el problema viene porque los gobiernos anteriores dejaron crecer el problema y las causas y que si bien las cifras son altas, su gobierno ha logrado estabilizar la situación. Es decir, que los homicidios dolosos no se vayan al alza de manera desproporcionada y mostró una gráfica basada en datos del SESNSP .

Con estos datos, el mandatario dijo que si bien no son los resultados deseados, al menos su equipo está conteniendo la violencia.

“Pero te quiero comentar algo, ya logramos detener la tendencia hacia el alza en incidencia delictiva”.

Ramos insistió que dichas cifras muestran un aumento y 2019 también viene a la alza. AMLO respondí, “un aumento, pero no igual como venía sucediendo año con año… estamos ya consiguiendo controlar la tendencia hacia el aumento en esos delitos”.

“Treinta y cuatro mil muertos no es un éxito señor Presidente, están muriendo…” insistió el periodista.

“Sí, si, si, es que es muy delicado el problema”, manifestó el Presidente, “va a haber solución, pronto.

“¿Cuándo?, agregó Ramos. “El día 1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación del país, este año van a haber resultados en lo que es el tema más difícil que hemos enfrentado”, mencionó López Obrador.

Se dijo optimista que la estrategia de seguridad dará resultados porque se están atendiendo las causas.