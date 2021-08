Carlos Slim reparará un tramo de la Línea 12 del Metro de la CdMx sin costo al erario

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la empresa Carso de Carlos Slim se hará cargo, sin cargo al erario, de la reparación de la Línea 12 del Metro de la capital, colapsada el 3 de mayo pasado.

“Yo me comprometí a que en un año iba a estar de nuevo funcionando la línea de Tláhuac, la línea del Metro, y en eso estoy. Y les puedo adelantar que ya las empresas han aceptado, en el caso de Carso, que es la empresa de Carlos Slim, aceptó el que va a reparar toda la línea sin costos para el erario”, expresó.

“Todo el tramo que le corresponde a él, que es la parte alta, donde se llevó a cabo este lamentable accidente, esta desgracia, él va a repararla sin que le cueste al erario. En eso estoy ayudando, desde luego es la jefa de Gobierno la que está atendiendo este asunto.”

Durante la conferencia mañanera desde Puerto Vallarta, el mandatario reiteró que Slim “se portó a la altura de las circunstancias y aceptó el planteamiento que le hicimos, que se le formuló, de que se hiciera cargo de la reparación completa del tramo que él tuvo o que su empresa construyó”.

“Entonces, no lo había yo dado a conocer porque estaba esperando a que se terminara de acordar con todas las empresas y que fuese la jefa de Gobierno, le ofrezco una disculpa a Claudia, pero ya me adelanté, como mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso”.

Precisó que en otro tramo de la línea, la empresa ICA está dispuesta a ayudar. “No sé en este caso si ya se resolvió, en qué términos”.

López Obrador dijo que lo primero es atender a los familiares de las víctimas, lo segundo que se investigue y finquen responsabilidades, y tercero es rehabilitar la Línea 12, la cual es utilizada por 400 mil pasajeros diarios.