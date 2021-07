Variante Delta es más contagiosa y puede ser más grave: CDC

Un documento interno de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en ingles) difundido por el diario The New York Times, alerta a las autoridades sanitarias de ese país sobre la amenaza que representa la variante Delta, la cual es más contagiosa y puede ocasionar una enfermedad más grave.

En el comunicado que hizo público el diario neoyorquino se señala a dicha variante que está presente e 85 países, entre ellos México, como una seria amenaza ya que es más probable que rompa las protecciones que brindan las vacunas.

En Sinaloa, el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica dio a conocer que el 20 por ciento de las muestras secuenciadas corresponden a la variante Delta, la cual es la dominante en el estado.

Rochelle P. Walensky, directora de los CDC, reconoció el martes último que las personas vacunadas con las llamadas infecciones progresivas de la variante Delta portan tanto virus en la nariz y la garganta como las personas no vacunadas, y pueden propagarlo con la misma facilidad, aunque con menos frecuencia, de acuerdo a Proceso.

Sin embargo, el reporte interno de las CDC presenta una visión más amplia e incluso más sombría de la variante, pues asegura que es más transmisible que los virus que causan MERS, SARS, Ébola, el resfriado común, la gripe estacional y la viruela, y es tan contagiosa como la varicela.

Por tal razón, indica que el próximo paso inmediato para la agencia es “reconocer que la guerra ha cambiado”.

Ya antes The Washington Post había anticipado parte de la información y, al igual que ahora lo hace The New York Times, coincide en que la variante Delta debe ser tratado como un nuevo virus, que el mundo enfrenta una nueva pandemia.

Y es que, según el Post, dicha variante parece causar una enfermedad más grave que las anteriores y se propaga tan fácilmente como la varicela.