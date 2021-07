Jugadoras de softbol piden disculpas por ‘mala impresión’ al tirar uniformes olímpicos

Jugadoras de la selección mexicana femenil de softbol publicaron una carta en la que se disculparon por dar la “impresión de desprecio”, al referirse a la polémica que generaron las imágenes en las que se observan en la basura los uniformes con los que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Lamentamos que las acciones de nuestro equipo hayan causado tanta decepción a nuestros seguidores y fans Olímpicos en todo el país. Cada uno de los miembros de nuestro equipo trabajó duro para ingresar a los Juegos Olímpicos y poder representar a nuestro país, señala la carta publicada en las redes sociales de algunas jugadoras como Chelsea Gonzales, Danielle O’Toole y Dallas Escobedo.

“Nos enorgullece vestir los colores de México y dar esperanza e inspiración a otras jóvenes de ascendencia mexicana. No teníamos intención de faltarle el respeto a nuestro país ni a nuestra bandera. No teníamos intención de ignorar lo que significa estar en Juegos Olímpicos para tantos. Nos llevamos a casa todos nuestros uniformes de juego, ropa bordada y equipo de softbol- lo que podíamos meter en una sola maleta. Entendemos que eso no es excusa para dar la impresión de desprecio por un evento tan histórico. Trabajaremos para hacerlo mejor y ser mejores”.

Ayer jueves las boxeadoras Brianda Cruz y Esmeralda Falcón compartieron imágenes de los uniformes que las seleccionadas de softbol abandonaron en la Villa Olímpica, antes de regresar a México.

En las imágenes que compartieron las pugilistas en sus redes sociales, se observan bolsas de plástico que fueron encontradas en la Villa Olímpica, que contienen los uniformes en color verde y blanco con la leyenda “México softbol”, además de tenis, guantes y otros artículos.

“Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de sóftbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas”, escribió Brianda Cruz.

Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique: "nada" estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Que pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así.😭😔 @BriandaTamara @CONADE @COM_Mexico @voyxmex pic.twitter.com/nKm905Jk8o — esmerfalconmx (@esmerfalconmx) July 29, 2021

Posteriormente Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, argumentó que el abandono de prendas y equipo se debió al sobrepeso que tenían para poder viajar de regreso, por lo que decidieron dejar algo de equipaje, horas más tardes señaló que habría un castigo para las responsables.

El presidente de Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, mencionó que las jugadoras de la selección de softbol de México prefirieron llevarse las almohadas y colchas de la Villa Olímpica en Tokio antes que los uniformes oficiales y que se iniciaría una investigación.