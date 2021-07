‘Soy gay y también soy un campeón olímpico’, dice Tom Daley al ganar el oro en clavados sincronizados

El británico Tom Daley ganó este lunes la medalla de oro junto a Matty Lee en clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio, y al término de la competencia dijo que era “gay y campeón olímpico.

“Salí del armario en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí como el que estaba solo y era diferente y no encajaba. Había algo en mí que me decía que nunca iba a ser tan bueno como lo que la sociedad quería que fuera. Espero que cualquier joven LGBT pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora, no estás solo. Puedes lograr cualquier cosa”, dijo en conferencia de prensa.

“Me siento orgulloso de decir que soy un hombre gay y que también soy un campeón olímpico. Cuando era más joven pensaba que nunca podría conseguir nada precisamente por ser quien yo era. Ser campeón olímpico ahora demuestra que puedes conseguir cualquier cosa”.

Tom Daley: "Estoy orgulloso de decir que soy gay y campeón olímpico. Cuando era joven pensaba que nunca lograría nada por ser quien era. Esto demuestra que puedes conseguir lo que te propongas". Ha logrado el oro en trampolín de 10 metros sincronizado pic.twitter.com/E8KQTph4Qq — El HuffPost (@ElHuffPost) July 26, 2021

No es la primera vez que Tom Daley manda un mensaje de esta manera, ya que en 2018 escribió en sus redes sociales que ojalá un día en el deporte profesional se pueda competir sin tener prejuicios con las personas y sus preferencias sexuales.

“Me siento muy afortunado por poder ser quien soy abiertamente y sin preocupaciones. Espero que algún día todos los deportistas de los países de las Commonwealth puedan ser libres para competir también siendo abiertamente las personas que son”.

Qué poco estamos hablando del pedazo salto que les ha dado el oro olímpico a Tom Daley y Matty Lee 🤩 pic.twitter.com/wAXiXdrZA8 — Mario 〽 (@MarioEimir) July 26, 2021

Daley logró medalla de bronce en Londres 2012 y Río 2016.