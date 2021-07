Ahí está la impunidad en el caso del IMDEM, revira Juan Torres al ‘Químico’ Benítez

El diputado electo reta al Alcalde de Mazatlán a que lo invite a ejercitar el “Quién es quien en las mentiras” en Mazatlán

“Que me invite a mí, para ver ‘Quién es quién en las mentiras’”, retó el diputado federal electo morenista por Sinaloa, Juan Torres, al enterarse que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el Químico Benítez, replicará el “Quién es quién en las mentiras” en Mazatlán.

Entusiasmado con la consigna de no mentir no robar no traicionar, que enarbola la 4T, el crítico del alcalde de Mazatlán, aspira formar parte de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados.

La semana antepasada, en el marco de la presentación e inicio de la torre Estelarhe, el Químico, dijo que el presidente AMLO lo está haciendo muy bien con el ejercicio “Quién es quien en las mentiras”, practicado en las mañaneras desde Palacio Nacional, y así lo va hacer también en Mazatlán.

“Lo he dicho muchas veces, así como se acabó la impunidad de los gobernantes, se acabó la impunidad de muchos medios de comunicación; esto es de ida y vuelta; ¿eh?; deben de tener gente preparada que no mienta que no tergiverse, que diga la verdad”, criticó.

—¿Usted va a replicar el “Quién es quien en las mentiras?- se le cuestionó al alcalde de Mazatlán.

—Vamos hacer un ejercicio igual en Mazatlán. Lo vamos hacer. Bueno no sé si exactamente, vamos hacer un modelo diferente.

A propósito de mentiras, engaños y traiciones políticas, el morenista Juan Torres ha señalado constantemente a su correligionario político, el Químico Benítez, de haber incumplido en el no mentir no robar no traicionar de la 4T.

Torres Navarro asegura que hay actos de corrupción en el Ayuntamiento de Mazatlán, y dice estar dispuesto a respaldar a todos los ciudadanos que están luchando en contra de la corrupción.

“Yo estoy dispuesto como diputado federal a partir del primero de septiembre a ayudar a respaldar a todos esos ciudadanos que están contra la corrupción, sea quien sea”, dijo el morenista.

Torres sostiene que en el Ayuntamiento de Mazatlán hay actos de corrupción ya juzgados, pero que han desembocado en la impunidad.

“Por ejemplo, al director del deporte del IMDEM (Instituto Municipal del Deporte Mazatlán) se le comprobó que tenía actos de corrupción y lo único que hicieron es quitarlo del puesto, pero el muchacho anda libre, entonces no es posible que robes y que te digan ya vete a tu casa ya no vas a trabajar aquí”, critica.

Añade que ése es un claro ejemplo, para que continúe la corrupción y la impunidad, pues mientras no se castigue a una gente que cometa actos de corrupción, el resto va a seguir corrompiéndose y cometiendo delitos.

Explica que las denuncias de actos de corrupción siguen un proceso que pasa por el primer nivel municipal y cae en la Contraloría, pero la ciudadanía necesita denunciar a pesar de que también el Contralor esté denunciado por presuntos actos de corrupción ante la Fiscalía General de Estado.

Recordó el caso del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, donde José Ángel Tostado Sánchez, entonces director de finanzas del ICTAM, realizó pagos a Ballet Clásico Asociación Civil, en la que el titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Díaz, fungía al mismo tiempo como tesorero de aquella.

“Entonces, tenemos a un supuesto corrupto en la contraloría; bueno se mete una denuncia en la contraloría, ahorita van muchas denuncias, si el contralor niega que esas denuncias tengan sustento, entonces se va a un segundo nivel, se tiene que ir al Tribunal Administrativo de la Fiscalía General del Estado (FGE)”, argumenta.

La FGE, continúa, admite las denuncias de presuntos actos de corrupción y analiza si el Contralor del Ayuntamiento de Mazatlán no tuvo razón y cayó en omisión, porque dependiendo del grado de falta, el funcionario publico municipal puede recibir una amonestación, sanción económica y hasta cárcel.

“Pero necesitamos que la ciudadanía participe en estos actos de exigencia de la transparencia pública, porque ellos tienen que denunciar y nosotros investigar y estar vigilando que se lleven a cabo esos procesos”, enfatiza.

Torres rememora los primeros días de 2018, cuando Benítez arribó al poder municipal ayudado por los morenistas a quienes luego corrió para que funcionarios identificados con el PRI y el PAN, ocuparan los espacios.

“Te voy a recordar que mis diferencias con el Químico son por haber metido a un panista que se llama José Ángel Tostado”, señala.

—¿Cómo iniciaron sus diferencias con el Químico?— se cuestiona al diputado electo.

—Cuando yo supe que (José Ángel Tostado) andaba ahí, le dije: Químico, cómo es posible que hayas metido a esta persona. El aludido respondió: “Es buen amigo”. Yo le repliqué: “ No, no, aquí no se trata de que sea un buen muchacho o un mal muchacho, se trata de que sea bueno y que haya estado dentro de las filas de Morena, del proyecto, él estuvo en contra, fue coordinador (de los panistas), cómo vas a hacer eso Químico” . Pues me mandó a la chingada, entonces ahí fue la primera diferencia. La segunda diferencia fue con su cambio de postura respecto al tema del Parque Central. Ahí rompimos completamente.