Políticos y empresarios arropan al Grupo Arhe

En el marco de la presentación e inicio de la torre Estelarhe, el “Químico” Benítez anuncia que replicará “Quién es quien en las mentiras” en Mazatlán

“Pues mire, ahorita se están construyendo 98 torres en Mazatlán; se están construyendo, pero tengo en el escritorio muchas más por aprobar”, dijo el Químico, antes de anunciar el “Quién es quién en las mentiras”.

Luis Guillermo Benítez Torres, el “Químico” Benítez, asegura que va hacer en Mazatlán un ejercicio parecido al de “Quién es quien en las mentiras”, como el que instrumenta el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en sus conferencias mañaneras desde palacio nacional.

“Los tiempos han cambiado, hoy gobierno y medios de comunicación ya no podemos permanecer iguales, tenemos que ser igualmente honestos, transparentes y escribir con la verdad, porque la gente ya no se chupa el dedo”, sentenció desde su casa de campaña, la noche del 6 de junio, cuando las tendencias lo favorecían en su reelección como alcalde de Mazatlán.

“Lo digo con mucho respeto a los medios de comunicación, agregó, pero (en el viejo régimen) la mayoría, eran pagados por el régimen, y únicamente publicaban lo que el régimen quería”, señaló.

Advirtió que no era el momento, pero en su momento iba a hablar de columnistas corruptos, sin principios que afirman cosas que no existen, pensando que como era antes es hoy, haciendo creer a la gente que las cosas eran diferentes.

“Y en su momento voy a dar la lista de ellos (los periodistas), porque es necesario que los mazatlecos se den cuenta que hay algunos columnistas corruptos que no tienen credibilidad, que no tienen principios”, dijo.

El alcalde de Mazatlán, indignado, expresó su sentir y reprochó: “(Es) vergonzoso, me avergüenzo de esos periodistas y esos columnistas que dañaron tantos años al país y que son corresponsables de lo que estamos viviendo ahora”.

El gobernador del ‘honor’

El 2 de julio, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, había iniciado la nueva torre de condominios en Mazatlán, Estelarhe, donde el grupo Arhe, presidido por el empresario Juan José Arellano Hernández, invertiría 86 millones de dólares.

El desarrollo inmobiliario ocupará una superficie de 46 mil 146 metros cuadrados, 135.2 metros de altura, 30 niveles con 202 residenciales, en la avenida del Mar, a la altura de la colonia Ferrocarrilera.

En el inicio de la obra que generará 450 empleos en su construcción y 35 empleos directos una vez que entre en operación, Ordaz Coppel se desbordó en elogios hacia la obra “tipo Dubai” y su promotor Juan José Arellano Hernández, como si se tratara de un empresario hotelero intachable.

El ejecutivo estatal hizo un elogio a Estelarhe no sólo como gobernante de todos los sinaloenses, sino que en su calidad de mazatleco y empresario hotelero, pues endilgó en primer lugar la palabra honor, a los asistentes.

“Es un honor para los mazatlecos atestiguar este evento que simboliza la confianza, la apuesta en el crecimiento, en el desarrollo, en la generación de empleos de Mazatlán”.

Y poseído por la fascinación “estética”, Ordaz Coppel añadió:

“Además está precioso el proyecto, es icónico y le da continuidad a la primera torre M, más moderna, más tipo Dubai, y será un éxito, porque Mazatlán tiene ya ese gran mercado, es muy atractivo, y eso va a traer que vengan más desarrollos, si ahorita hay más de 90 en los próximos años, no tengo la menor duda, nadie lo parará”.

Testigos de ‘honor’

En su intervención, Juan José Arellano Hernández, informó que el proyecto consiste en dos torres de 30 pisos, con 194 departamentos y ocho penthouses, tres albercas, (una de ellas a 130 metros de altura), tres gimnasios, un spa, sala de cine, salón de eventos, caja de bateo de béisbol, y 270 cajones de estacionamiento.

“Decirles una vez más que no los defraudaré y seguiré sin rendirme para cambiar este paradigma, ¿cuál paradigma?, a mi me choca, por no decir la palabra correcta, cuando dicen que eso no está para Mazatlán”, expresó el presidente del Consejo del grupo Arhe.

Los testigos de “honor”, a quienes les valió una pura y dos con sal, la fama de que goza Arellano Hernández, fueron los invitados especiales Alejandro Higuera Osuna, representante del gobernador electo, Rubén Rocha Moya, el secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo y el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez.

Sin faltar otro testigo de honor, claro está, el presidente municipal, de Mazatlán, el Químico Benítez, quien ha presumido recio y quedito que Mazatlán va que vuela para convertirse en el Dubai mexicano.

Asimismo, los otros testigos de honor fueron los empresarios mazatlecos Eleovigido “Leovi” Carranza, Carlos Berdegué Sacristán, Ernesto Coppel Kelly, y Rodolfo Madero, éstos últimos “filantrópicos” del Fideicomiso Unión Mazatlán.

Diversos medios de comunicación nacionales y sinaloenses han publicado reportajes que vinculan a los Arellano Hernández con empresas fachada “factureras”.

Ríodoce y Quinto Elemento Lab, también publicaron sendos reportajes donde se establecen presuntos vínculos de sus empresas con el “lavado” de dinero, y hasta de tener relaciones comerciales con empresas conectadas directamente con Genaro García Luna, funcionario federal de seguridad pública, en el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y hoy preso en los Estados Unidos, acusado de narcotráfico por ser un aliado del Cártel de Sinaloa.

En ambas publicaciones, Juan José Arellano Hernández, ha revirado a Ríodoce que son falsos los señalamientos, y que sus empresas están “limpias”.

AMLO no se animó a tocarlos

A raíz de la publicación del diario Noroeste Mazatlán de la edición del 2 de julio, “Grupo Arhe va por otro proyecto inmobiliario en el malecón de Mazatlán: Estelarhe”; el empresario culiacanense, Manuel Clouthier Carrillo, critica en Twitter: “El gobernador Quirino Ordaz no sabe que ‘cuando se habla de dinero se hace necesario ver su origen’ ¡aquí aparece junto a los factureros más importantes de México, a los que AMLO no se animó a tocar!!!’

En otro Twitter, Clouthier confunde a los hermanos Arellano Hernández con Alfredo (Fredy) Arámburo Nájar (FAN), ex colega de aquellos y dueño del Estadio de Béisbol de Guasave, donde AMLO no habría agarrado la “pichada” y habría sido “ponchado” y salpicado políticamente al haberlo inaugurado.

“Después de que varios medios sinaloenses han publicado investigaciones que demuestran la red de ‘Factureros Mazatlecos’, le cuestionaron a Quirino y dijo: ‘son muy buenas personas’, y le preguntaron a López Obrador y dijo que se los presentó la liga mexicana del Pacífico!”, arremetió Clouthier Carrillo.

‘El hombre Ley’

En el evento privado celebrado en la torre de condominios Buks, ubicado en la entrada de la avenida Camarón Sábalo, asistieron el Químico Benítez, Alejandro Higuera Osuna, representante del gobernador electo, Rubén Rocha Moya, y el secretario de economía, Javier Lizárraga Mercado, representante del gobernador Quirino Ordaz Coppel,

El anfitrión Juan José Arellano Hernández relató las peripecias que vivió para concretar la idea Estelarhe y de los conceptos de percepción y realidad aprendidos de su maestro, su defensor, el abogado penalista, Juan Velásquez.

Ese mismo día, el Químico Benítez había nombrado huésped distinguido a Juan Velásquez y le había entregado las llaves de la ciudad, a quien reconoció como abogado penalista y defensor de los derechos humanos en México y América Latina.

“Juan Velásquez es un nombre que resuena en México, en Latinoamérica; es muy conocido dentro y fuera del país, porque es el primer penalista, el hombre Ley, y el invicto de los tribunales, dicho por sus pares, por sus homólogos; todos los juicios que él ha transitado en 43 años de su quehacer jurídico, los ha ganado”, dijo el alcalde.

En la noche Estelarhe, en la terraza del edificio Buks, en su turno, Juan Velásquez, utilizó las llaves que el Químico le había entregado de la ciudad, para introducirlas en las cerraduras del viejo régimen y de la pretendida legalidad y lucha contra la corrupción de la Cuarta Transformación.

“Tuve la oportunidad de conocer a Juan José, como abogado penalista, porque en aquella la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces Procuraduría General de la República, discurrieron, que (Juan José) era incapaz de tener los medios que tiene y desarrollar todo lo que ha hecho sin que hubiera algo ilegítimo detrás”, dijo.

Velásquez, agregó que a Juan José Arellano Hernández lo auditaron y los auditores resolvieron que todo lo que había hecho era estrictamente legal.

“El hombre Ley” se preguntaba: “cómo en esa cabeza normal (de Juan José) pueden caber todas esas ideas que al final de cuentas, produce lo que ahora nosotros lo estamos viendo (el desarrollo de la torre Estelarhe)”.

Y concluyó: “porque (Juan José) es una persona genial que con su solo esfuerzo y trabajo, siempre apegado a la ley, ha logrado lo que ha logrado”.

La Bichola

Al finalizar el ritual de los discursos, la fiesta privada estaba en todo su esplendor, los estallidos de los cuetes multicolores subían hasta el cielo, y el alcalde de Mazatlán, todavía no probaba la Bichola, la cerveza artesanal y los sabrosos ceviches con los que su anfitrión recibió a los invitados especiales.

El ex alcalde Alejandro Higuera Osuna, había comentado que Juan José Arellano Hernández había echado la casa por la ventana con el magno evento, pero se había retirado sobrio con el dicho de su pueblo La Noria, Mazatlán, a flor de labios “de gollete hasta un puñete (dije puñete, puñal es otra cosa)”.

Al ritmo de un trompetista que amenizaba como un ángel musical, el convivio que se celebraba a catorce pisos de altura, Ríodoce entrevistó al Químico Benítez.

—¿Cómo le pareció el evento?.

—Excelente, de primer mundo.

—Esto le va a dar más oxígeno a la actividad económica de Mazatlán…

—Pues mire, ahorita se están construyendo 98 torres verticales en Mazatlán. Se están construyendo, pero tengo en el escritorio muchas más por aprobar. Lo que viene para Mazatlán, nadie lo para, pero lo tenemos que cuidar. Y los medios juegan algo muy importante. Los medios de comunicación se han vuelto muy amarillistas.

—¿Considera a Ríodoce amarillista?

—Estoy hablando en forma general. En forma general no especificando. Entonces los medios forman un papel importante, yo creo que deben de ser más serios, más responsables. Porque yo les digo con todo respeto a todos, no a uno u otro: se han vuelto los enemigos número uno de Mazatlán.

—¿Por qué?

—Nomás sacan lo negativo y lo positivo se olvida. Porque también hay muchas cosas positivas, pero finalmente yo lo entiendo. Algunos (medios de comunicación) se han vuelto herramientas de aquellos que quieren regresar al pasado político. Entonces, a mi me gusta hablar claro. Por eso se lo digo. Lo he dicho muchas veces, así como se acabó la impunidad de los gobernantes, se acabó la impunidad de muchos medios de comunicación. Esto es de ida y vuelta, ¿eh? Deben de tener gente preparada que no mienta que no tergiverse. Que diga la verdad. Y yo creo que el presidente lo está haciendo muy bien (con el “Quién es quién en las mentiras) y así lo vamos a hacer en Mazatlán, también.

—¿Usted va a replicar el “Quién es quién en las mentiras”?

—Vamos a hacer un ejercicio igual en Mazatlán. Lo vamos hacer. Bueno no sé si exactamente, vamos hacer un modelo diferente.