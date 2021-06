Surge de una rifa pública en Mazatlán el diputado plurinominal, Juan Torres

“Yo sé que a muchas personas les cayó pesadita la noticia (de que fue favorecido por la tómbola)… porque voy a ser una piedra en el zapato de los funcionarios corruptos”, dijo a Ríodoce Juan Torres, diputado federal electo de Morena por la Circunscripción Plurinominal 1, al ser entrevistado en Mazatlán.

Torres Navarro advierte que vigilará a funcionarios políticos sinaloenses para que las cosas se hagan bien, porque no es justo que estén en un proyecto de no mentir, no robar no traicionar y se haga lo contrario.

Desde la perspectiva de su nuevo papel de legislador que asumirá desde el 1 de septiembre del año en curso, dice: “Aquí es muy importante especificar que el diputado federal tiene que resguardar que lo que lo de la federación se da a los estados y a los municipios, se apliquen donde fueron fijados esos recursos”.

El doctor Juan Torres, ha ejercido la crítica desde la trinchera de Morena contra los gobiernos de diversos signos políticos, sin excepciones, como los que actualmente encabezan en Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, y en Mazatlán, el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, el Químico Benítez.

Asegura que no tiene nada personal con los gobernantes antes mencionados, sino que sus diferencias políticas con ambos son por “cuentas públicas” y su manera de gobernar que han desembocado, entre otros temas de la “corrupción” pública, en el proyecto del Parque Central, en Mazatlán.

“Como diputado federal, voy a continuar en la misma tesitura, con el mismo ideal que me ha caracterizado como ciudadano; nada más que ahora como autoridad, pues mi actuación tiene que ser diferente”, adelanta.

-¿Por qué tiene que ser diferente su actuación?- se le pregunta a Torres Navarro.

– En Sinaloa se ha caracterizado en darle todo, todo al empresariado, y en ese tono también van actos de corrupción. Lo del Parque Central, estoy dispuesto a continuarlo (poniéndolo bajo su lupa) pero ya bajo un orden de gobierno federal.

-¿Qué piensa hacer?

-Yo voy a encargarme de investigar, de que esa alianza que traen entre gobierno del estado, gobierno municipal y empresarios, no sea bajo elementos de corrupción. Y voy a luchar con todo, para que sea justo y no sea un saqueo público, no sea un saqueo de los recursos públicos por parte de empresarios con la complicidad de gobernantes. Estoy hablando a nivel de gubernatura y a nivel estatal. Tope donde tope. Aunque una autoridad de allá, del centro, me quiera intimidar, no lo voy a permitir. Mi convicción no cambia con el hecho de ahora, que vaya a pertenecer al ámbito federal, sino al contrario, en ese ámbito federal va a fortalecer mi idealismo, porque por eso estoy participando en esto.

-¿Ya investigó cuánto han invertido los empresarios en el Parque Central?

-De la empresa privada no hay un cinco invertido ni se contempla inversión. Y eso me lo contestó el Secretario de Obras Públicas del estado de Sinaloa. Cómo es posible que ellos quieran agarrar una concesión del parque central. Ahorita estoy en la etapa de investigar, cuánto han invertido en el Acuario, cuánto ha aportado el gobierno federal, cuánto aportado el gobierno estatal y cuánto han invertido los empresarios. No puede ser que se den concesiones leoninas.

-¿Se pueden anular los contratos “leoninos”?

-Claro que sí. En el 2019, el congreso cambió las leyes sobre las responsabilidades de los servidores públicos, y hay un artículo, donde dice que un contrato, aunque ya se haya realizado y se demuestre que afecta la hacienda pública, ese contrato se anula.

La tómbola de la 4T

Torres Navarro, explica que en el tema de los diputados federales plurinominales, existen cinco circunscripciones plurinominales en el país, en la región o circunscripción 1 se incluyen los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango y Chihuahua.

Añade que en dicha circunscripción hubo un registro de aproximadamente de 6 mil personas, entre ellos él, por Sinaloa, quien fue favorecido por la tómbola”.

De las 6 mil personas, se analizaba qué trayectoria tienen dentro de Morena, qué han hecho o representado, y también se valoraba la historia profesional.

De las 6 mil personas, seleccionaron a 600, cuyos nombres los anotaron en unos papelitos y los avientan en una tómbola, le dan vuelta y los van sacando atendiendo la equidad de género, con la consigna de primero las damas.

“O sea, primero hubo una mujer, luego en segundo lugar quedé yo y así se va alternando, mujer, hombre, mujer, hombre, pero el primero de los hombres que salió de la tómbola fui yo”, recuerda.

-¿Cómo les caería la noticia a los morenistas que no coinciden con usted?

-Yo sé que a algunas personas les cayó pesadita, verdad, esa noticia. Mira hay mucha gente que no tiene unos ideales bien cimentados. Esa gente ha de haber dicho: “hijuela chingada, cómo quedó este cabrón, cómo fue a salir en la tómbola”. Porque yo voy a ser una piedra en el zapato.

-Una piedra en el zapato del gobernador electo y del ‘Químico’…

-No voy a mencionar nombres. Pero para cualquier corrupto voy a ser una piedra en el zapato. Mira hay mucha gente que no tiene muy cimentada su esencia en su persona para servir. Y todo va de acuerdo a la crianza que tuviste de niño. Cómo te fuiste desarrollando, después ya de adulto, lo que vas leyendo, lo que vas leyendo te va nutriendo. Para poder tener una esencia, aparte de eso, el conocer la historia. El ver la cochinada que tenemos como gobierno en el país. Dices: “tienes que participar”. Por ello, estoy participando y voy a ser una piedra en el zapato de los que no se conduzcan con base en los principios de la 4T.