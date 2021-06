El presidente ‘perdió la brújula’, señala Anaya

Ricardo Anaya, señaló que Andrés Manuel López Obrador “perdió la brújula” después de asegurar que en la elección los narcotraficantes se portaron bien y la clase media se portó mal.

El excandidato presidencial del PAN pidió a AMLO que deje de dividir a México, ya que este no es un país de ricos contra pobres, o de una clase media “aspiracionista y egoísta”, pues solo unidos podremos salir adelante, informó Reporte Índigo.

“Ahora sí el presidente perdió la brújula. Su manera de entender la elección es un verdadero disparate, una completa locura. O sea, para él, los narcos se portaron bien y resulta que la clase media se portó mal, porque le dio la espalda a Morena en la Ciudad de México”, aseguró Anaya.

El panista se refirió a los dichos del presidente del pasado 11 de junio, quien aseguró que en la Ciudad de México avanzó el conservadurismo debido a que la clase media “creyó mentiras”, mientras los pobres no.

En una de sus conferencias matutinas, el presidente también calificó a la clase media del país como muy difícil de convencer, además de ser aspiracionista, consistente en tratar de triunfar a toda costa, lo que él considera egoísta.

“Si la cultura del esfuerzo, soñar, luchar por salir adelante es algo bueno, algo positivo, o ¿qué tipo de país queremos ser? ¿Un país con anhelos o un país de conformistas? ¿Un país que aspire a un proyecto de grandeza o uno agachado y sumiso?”, cuestionó Anaya alrededor de los dichos del presidente.

Según el panista, el presidente López Obrador quiere un país con millones de personas viviendo en la pobreza, para que dependan de él para poder comer.

Anaya también cuestionó que el mandatario compare a la gente pobre con mascotas, después de que AMLO dijera que no se les puede decir a las mascotas que vayan y busquen su alimento, sino que se les tiene que dar, comparando esto con las ayudas sociales.

“No presidente, los jóvenes que hoy viven en pobreza no quieren que usted los trate como mascotas, quieren estudiar, quieren oportunidades, quieren progresar, y sí, quieren salir adelante”, explicó Anaya.

El panista también mencionó que a él le indigna la pobreza y la extrema desigualdad que se vive en el país.

“Entiéndalo, por favor, la mayoría sí queremos una transformación, necesitamos una transformación, pero no esta transformación. Basta ya de dividir a México, este no es país de ricos contra pobres, o el de la clase media aspiracionista y egoísta. No queremos más división, queremos unidad, es tiempo de reencuentro y reconciliación, porque solo unidos podremos salir adelante”, concluyó.