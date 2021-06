Ayuntamiento de Culiacán gasta 2.6 millones en respiradores que mantiene embodegados

Llevan más de 400 días arrumbados. Son dos ventiladores de respiración asistida, equipos que en época de pandemia por el COVID-19 se convierten en esenciales para el tratamiento de la enfermedad pero la Comuna y en el DIF Municipal decidieron almacenarlos.

Están arrumbados en una bodega que no tiene bitácora de entrada y salida de objetos que ahí se almacenan. Se compraron en la opacidad. Se adjudicaron y se pagaron 2 millones 697 mil pesos por los dos artefactos y sin embargo la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Culiacán defiende que fue correcto.

Lydia Peinado Aguirre, directora de la paramunicipal, asegura que la compra se hizo de buena fe pero también explica que ambos respiradores se adquirieron para tratar a empleados municipales, siempre y cuando se necesitaran y comprados con recursos públicos.

“Lo que quieres es hacerlo ver como que lo que hicimos está mal”, grita. Luego suelta una carcajada. El cuestionamiento del porqué no se dio a conocer dicha compra y por qué no hay registros en transparencia ni del municipio ni del DIF no fue respondido.

—¿Los compraron para uso exclusivo de empleados del Ayuntamiento?

—Del Ayuntamiento y del DIF.

—¿Eso se determinó en el acta del comité de adquisiciones?

—En el acta del comité no se especificó eso pero por supuesto que si alguien lo ocupaba pues para eso estamos, pero no ha habido esa necesidad.

–Yo sí diferiría en que no ha habido esa necesidad porque en Culiacán las camas con respiradores estuvieron al 100 por ciento y por eso se amplió la capacidad… entonces los médicos siempre insistieron en eso, que hacía falta ese tipo de equipo y aquí tenían dos resguardados.

–Y aquí estaban para el uso de la población.

–Pero no se usaron.

–No se usaron porque nadie lo solicitó.

–No se solicitaron porque nadie sabíamos que estaban aquí, parece que se hizo (la compra) a escondidas.

–¿Por qué dices que parece que se hizo a escondidas?

–Porque no se hizo pública la compra.

–¿Y teníamos qué hacerla pública?

–Claro que sí porque es (la compra a través) del erario.

–Pero era para el uso de trabajadores.

La existencia de ambos respiradores no era del dominio público. Fue hasta el sábado 22 de mayo que durante el debate entre candidatos y candidatas a la presidencia municipal, Ely Montoya, de Movimiento Ciudadano mostrara un par de facturas que avalaban dichas compras.

También lo hizo Gabriel Campos, candidato de Redes Sociales Progresistas, quien además cuestionó el sobreprecio en ambos ventiladores, pagados hasta cuatro veces más de su precio en el mercado. Y al margen de las denuncias, los artefactos permanecieron ocultos.

En el minuto 35 del debate, Ely Montoya lanza directamente el cuestionamiento al alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro sobre el paradero de ambos respiradores, así como su compra.

“Aquí tengo en mis manos dos facturas con cargo al Sistema DIF que avalan la compra de dos respiradores por un costo total de 2 millones 697 mil pesos, y aquí le pregunto aquí directamente, dónde están esos equipos, nadie los ha visto en ningún hospital”, cuestionó la candidata de MC.

La primera factura es del 16 de abril de 2020 por la compra de un sistema de ventilación Newport HT70 Plus de la marca COVIDEN, pagada a José Ángel Mora Franco en 1 millón 348 mil pesos en una sola exhibición.

La segunda es con fecha del 20 de abril de ese año a nombre de Jorge Efrén Sánchez Cázares por un ventilador volumétrico pedriátrico-adulto marca Phillips, modelo Trilogy 200.

Ambos artefactos tienen un precio en el mercado entre 16 mil y 21 mil dólares, es decir de alrededor de 400 mil pesos.

Jesús Estrada Ferreiro respondió que dichas afirmaciones son perversas, tildando de gavilla a dichos señalamientos.

“Quiero decirle a quien dijo de los respiradores, se compraron dos respiradores, están en el Sistema DIF y están disponibles para el ‘covidario’, para quien los ocupe. No se han ocupado gracias a dios porque se han salvado muchísimas vidas por parte del municipio”, respondió.

Sin embargo el gasto por la adquisición de ambos artefactos no aparece en las erogaciones que el mismo Ayuntamiento respondió haber hecho producto de la contingencia por el COVID-19.

Según información de la comuna con corte al 31 de julio de 2020, el Ayuntamiento de Culiacán habría erogado de modo extraordinario por el COVID-19 5 millones 778 mil pesos de los cuales para insumos, cubrebocas, gel antibacterial, termómetros y “etcétera” (sic) es por 1 millón 832 mil 918 pesos.

Adicional a ello, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) instruyó a los 18 ayuntamientos a transparentar todos esos gastos extraordinarios.

A través de “MonitorCovidSinaloa”, se le da seguimiento sobre la apertura de micrositios para la transparencia y rendición de cuentas vinculadas a la emergencia sanitaria y también sobre el cumplimiento del criterio de transparencia y rendición de cuenta sobre información vinculada a compras públicas, durante la emergencia sanitaria.

Ahí, Culiacán aparece como uno de los que cumplió la norma de manera parcial, omitiendo la publicación del micrositio con la información relacionada con la rendición de cuentas.

—Anunciaron la donación de equis cantidad de cubrebocas kn95… recibieron muchas donaciones y las hicieron públicas, también las compras y el apoyo a trabajadores, todo eso lo anunciaron pero esto no, ¿por qué?

—Pregúntale a él (al alcalde Jesús Estrada Ferreiro).