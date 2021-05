Hay marcaje personal a la administración de Mazatlán, advierte Elsa Bojórquez

Elsa Bojórquez Mascareño advierte que a su regreso a la titularidad de esta área, hay marcaje personal de lo que ocurre en la administración pública.

“Ahora que regresamos, estaba muy disperso todo, andaban de vacaciones según, y estaban ya participando en la contienda, con los candidatos, yo regreso y les mando un documento donde les dijo que tienen que renunciar a sus puestos, Tonatiuh (Guerra, director de Bienestar Social) andaba de vacaciones, según él, y en cuanto llegué, al día siguiente me cayó su renuncia”, expuso.

Son renuncias que se tienen que dar porque andan haciendo campaña, tienen que ser honestos, agregó.

El circular con el aviso se hizo llegar a todas las direcciones, dijo, y se especifica que de no hacerlo, pueden incurrir en ilegalidades, “todos saben a lo que se atienen al salirse de la legalidad”.

Otro que renunció fue el director de Obras Públicas,Juan de Dios Garay Velázquez, quien aspiraba a un cargo de elección popular, dijo, además de Luis Antonio González Olague, director de Servicios Públicos.

Y es que Elsa Bojórquez regresó a desempeñar sus funciones en plenas campañas proselitistas, en las que los señalamientos sobre el uso de recursos públicos derivaron ya en una denuncia.

Las acciones que observa la síndica no coinciden con la ideología de la Cuarta Transformación, “y por eso que, veo yo, la campaña no despunta, por lo mismo porque la gente no encuentra congruencia, en lo que se dijo que se iba a hacer, que nos quedamos cortos”.

Previo a ese comentario, la síndica cuestionó las decisiones que se están tomando en el gobierno, como el nombramiento del Consejo Directivo del Instituto de Planeación, pues se da a partir de una convocatoria y no a propuesta del alcalde.

“Eso es un acto que tiene sus consecuencias no podemos estar por encima de la ley (…) se sometió a votación y se aprobó a pesar de que no fue correcto”, lamentó.

“Por eso nos va a ir como en feria”, dijo.

Bojórquez Mascareño criticó que ese tipo de prácticas no tienen nada que ver con la 4T ni con la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador de respetar la ley.

Las denuncias, otra raya…

El 14 de mayo, el jurídico del PRI y Roberto González, candidato a diputado local del XXI Distrito Electoral presentaron una denuncia en contra del alcalde con licencia Luis Guillermo Benítez Torres ante el Consejo Municipal Electoral, por el uso indebido de recursos públicos y actividad de los funcionarios en campañas políticas a favor de Morena-PAS, junto con José Manuel Villalobos Jiménez, alcalde provisional; el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura; Juan Ramón Alfaro Gaxiola, Secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de Josafat Bonilla Alcaraz, policía municipal adscrito a esta corporación.

El panista documentó el uso de una motocicleta y un policía municipal como parte de la seguridad del “Químico” Benítez, posteriormente declaró que se trata de dos escoltas, un hombre y una mujer los que custodian al alcalde con licencia.

De esta situación tiene conocimiento la síndica procuradora, quien informó que lo más importante es que se haga la denuncia, “porque pueden mandar documentos, pero al ir al Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa (Tees), piden que el denunciante firme y se haga responsable de la denuncia, yo no lo puedo hacer como síndica procuradora, tiene que ser la persona (…) cuando afecta los compañeros que los obligaron a ir, que ellos mismos denuncian que los están obligando a que hagan campaña, ahí sí”.

-¿Ahí sí entra usted?

-Sí, yo ya envié al Órgano Interno de Control (OIC) a un compañero que corrieron porque los increpó, les dijo ‘yo voté porque las cosas se hicieran diferentes, estoy en horas de trabajo, aquí yo no estoy de acuerdo’, y lo corrieron del trabajo, es de Servicios Públicos, electricista

A decir de la síndica, esa persona ha sido la única que se atrevió a firmar la denuncia, pero hay otras quejas que no llegan a formalizarse por el temor a ser despedidos.

Hasta el cierre de esta edición, estaba confirmado que eran dos trabajadores los que habían sido despedidos por las mismas causas: revelarse y no participar en las campañas. La otra persona, dijo, fue despedida por Tonatiuh Guerra, director de Bienestar Social.

-¿Quiere decir que podrían existir más personas que están trabajando en el Ayuntamiento y las campañas y no están denunciando?

-…Que no se atreven a denunciar, pero sí hace falta la cultura de la denuncia, porque con eso se amparan ellos y nosotros hacemos el trámite, y el OIC también

La síndica procuradora acotó que no cuenta con la atribución para recibir denuncias por presuntos delitos electorales, ya que es el TEES quien lo atiende y resuelve.

Espera Roberto González castigo ejemplar

Roberto González expuso que espera que el Tees imponga a los funcionarios municipales un castigo ejemplar, desde una multa, hasta que le sea retirara la candidatura al alcalde con licencia por el abuso en el que incurre al usar escoltas de la SSPM, pues al contender en una campaña, no debe contar con esa protección especial.

“Hay un protocolo especial para candidatos que sientan que su vida está en riesgo, que hayan tenido amenazas en campañas, pueden solicitar a través de la Secretaría de Gobernación, protección de la Guardia Nacional o cualquier símil, pero no es caso de los candidatos, porque él es una autoridad municipal que está prestándose servicio de protección a sí mismo, haciendo uso indebido de recursos públicos”, señaló.

Por su parte la presidenta del Consejo Municipal Electoral, Solángel Soto Leyva, informó que el caso ya fue turnado al tribunal y será éste el que resuelva.

En lo que del actual proceso electoral, dijo, se han presentado 15 denuncias que van desde actos anticipados de campaña, hasta mala colocación de propaganda en la vía pública, pero que en términos generales ha sido una campaña tranquila.