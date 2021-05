Rocha Moya acusa de traición a alcalde de Ahome, ‘Billy’ Chapman por campaña de voto cruzado

Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura por los partidos Morena-PAS acusó al ayuntamiento de Ahome (Manuel Guillermo Chapman Moreno) de fomentar el voto cruzado para truncar las aspiraciones de Gerardo Vargas Landeros de alzarse con la victoria este domingo 6 de junio en que se realicen las elecciones intermedias.

“Tengo entendido que desde el ayuntamiento (de Ahome) se está promoviendo el voto cruzado. Eso es traición al movimiento. Lamento el no voto a Gerardo”, dijo ante militantes de Morena que se congregaron en una sala para escuchar la arenga del candidato, con miras al cierre de campaña.

“No queremos ni un voto cruzado, a mí me deshonra quien quiera votar por mí y vote en contra de uno de mis compañeros, por lo tanto, no al voto cruzado; no lo permitamos compañeros, no permitamos la traición; por eso los llamo a que no solo cuiden el voto, cuiden sus convicciones”, advirtió.

Según el trascendido, Chapman Moreno estaría presionando a sus funcionarios y a la burocracia municipal para que voten por José Domingo Vázquez Márquez y rechacen a Gerardo Vargas Landeros.

Pese al movimiento del alcalde con licencia de Ahome, las filas morenistas declararon el veto a Vargas Landeros desde antes que fuese designado candidato a la alcaldía de Ahome.

Incluso, el voto cruzado se promueve en todas las candidaturas en las que se impuso al representante, pasando sobre los derechos de los militantes.

Ahora, Rocha Moya da espaldarazo.