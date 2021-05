A cuatro años del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, justicia parcial es impunidad

El sábado 15 de mayo de 2021 se cumplen cuatro años del atroz asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Han sido cuatro largos años para la familia de Javier, para los medios en los que laboraba, para el periodismo de la región y para el gremio en México. Han sido cuatro años de dedicación a la preservación de la memoria no sólo del periodista, sino también del padre, esposo, hermano, hijo, amigo y colega que era.

Con el asesinato de Javier Valdez Cárdenas el 15 de mayo del 2017, los perpetradores no sólo lo atacaron a él como periodista y a los medios en los que laboraba, el semanario Ríodoce y el diario La Jornada, sino a todo el periodismo crítico y de investigación, y a la sociedad misma, en una región donde el crimen organizado, la corrupción y el abuso de poder son factores constantes en la vida diaria.

Recordemos que, a cuatro años del asesinato, las y los periodistas en Sinaloa y en México siguen viviendo en un clima de miedo, violencia e impunidad, en el país que, según cifras de Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas, sigue siendo el país más mortífero para la prensa en el hemisferio occidental.

El pasado 4 de mayo inició el juicio oral contra Juan Francisco “N”, alias el Quillo, coautor material del homicidio y jefe de la célula que le dio muerte. Por cuatro años, la organización Propuesta Cívica con acompañamiento de Reporteros sin Fronteras, en representación legal de la familia de Javier, ha trabajado jurídicamente para llegar a esta etapa de desahogo probatorio. Ahora, Propuesta Cívica, en coadyuvancia con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), buscan una sentencia condenatoria ejemplar y han exigido al tribunal de enjuiciamiento que juzgue el caso de Valdez con una perspectiva de libertad de expresión.

Debe enfatizarse que Javier Valdez fue asesinado por ejercer su labor periodística: su línea editorial plasmada en Ríodoce pudo molestar al crimen organizado. Antes de su asesinato, Valdez tuvo el valor de encarar fuerte y críticamente a Dámaso López Serrano, alias el MiniLic, hoy preso en Estados Unidos. Javier hizo algo que rara vez ocurre: criticar abiertamente a un narcotraficante. La FEADLE incluso identificó a el MiniLic como el presunto autor intelectual y ya existe una orden de aprehensión contra él girada el 23 de enero del 2020. Sin embargo, aún no queda claro cuál es la estrategia de la FEADLE para lograr la extradición de López.

Respecto a la autoría material del crimen, sin duda existen avances; se logró una sentencia condenatoria de 14 años y 8 meses de prisión contra Heriberto Picos Barraza, alias el Koala, dictada el 27 de febrero del 2020 por un juez federal, lograda a través de un procedimiento abreviado. Sin embargo, dicha sentencia dejó una sensación de insatisfacción a los familiares, amigos y representantes legales.

La exigencia de justicia no solo es para los autores materiales del crimen. Aún queda el proceso penal contra el presunto autor intelectual, quien también tiene que ser llevado ante los tribunales de justicia mexicanos; la reparación del daño a la familia, y la implementación de medidas que garanticen la no repetición, mientras eso no suceda el caso seguirá en la impunidad.

Han sido cuatro años de buscar la verdad y la justicia en un crimen que, hasta la fecha, no ha sido resuelto por completo. El Estado mexicano queda con importantes pendientes, tanto en materia de justicia como en el acceso a la verdad. Los abajo firmantes reconocemos que si bien hay algunos avances importantes en la investigación y el proceso judicial, incluyendo una sentencia condenatoria para uno de los implicados. Mientras no todos los implicados en el crimen hayan sido detenidos y enjuiciados, habrá impunidad.

Recordamos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo explícito su compromiso con el combate a la impunidad, sus reiteradas aseguraciones de que ningún crimen contra periodistas en México quede impune y que justicia parcial es impunidad completa. De hecho, el mismo presidente se comprometió personalmente a que no habría impunidad en el caso cuando Griselda Triana, periodista defensora y esposa de Javier, le pidió esclarecer el crimen en la conferencia mañanera el 25 de enero de 2019.

Por lo expuesto, las organizaciones firmantes -Reporteros sin Fronteras, Propuesta Cívica, el Comité para la Protección de Periodistas, ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica, y Ríodoce-, exigimos lo siguiente:

Al Gobierno Federal:

– Coordinarse con autoridades locales y de los tres niveles a fin de combatir la impunidad en los crímenes contra la Libertad de Expresión y generar condiciones para la no repetición, y para garantizar el pleno ejercicio de la labor periodística.

A la FEADLE, que:

– Continúe y profundice en la investigación contra el presunto autor intelectual del crimen de Javier Valdez Cárdenas.

– Realice acciones concretas tendientes a la extradición de el MiniLic.

Al Poder Judicial de la Federación:

– Solicitamos que el juicio oral contra Juan Francisco “N”, alias el Quillo marque un precedente jurídico importante tratándose de delitos contra periodistas.

– Que el Tribunal de juicio oral juzgue con perspectiva de libertad de expresión y dicte una sentencia ejemplar.

Al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que:

– Continúe otorgando las medidas de prevención y protección necesarias y suficientes para salvaguardar la vida e integridad de la familia de Javier Valdez y de los colaboradores de Ríodoce.