Fallece el actor Jaime Garza

El actor Jaime Garza falleció este viernes a los 67 años, en su casa en la Ciudad de México.

De acuerdo a diversos medios, el actor de diversas telenovelas y películas murió debido a complicaciones de diabetes, enfermedad que padeció desde hace algunos años, y por la que le amputaron una pierna.

Su ex esposa, Rosita Pelayo, informó en una entrevista que el actor vivía con su padre y su hermana.

“Ya se fue, nunca dejamos de ser amigos y me dolió mucho cuando me dijeron que había fallecido, pero todos teníamos que irnos en algún momento. Después de que le cortaron la pierna la vida no fue tan fácil para él. Me presumía que había dejado de beber. Le hicieron una operación hace como mes y medio en la pierna que tenía porque le raspaba, él les decía a los doctores que no se la cortaran. Pero ya Diosito se lo llevó”, dijo la actriz al programa Todo para la Mujer.

Jaime Garza, tío de la también actriz Mariana Garza, participó en telenovelas como Rosa Salvaje, Bianca Vidal y Pacto de Amor.

“Nos acaban de informar que Jorge Garza falleció, su familia está esperando los servicios funerarios en su domicilio de la Ciudad de México, y ya dieron aviso a la ANDA para realizar los arreglos necesarios”, informó Maxine Woodside.

QEPD mi querido amigo mi eterno profesor de simplemente maria,tristeza en el corazón! Buen camino JAIME GARZA🙏🙏🙏 — victoria ruffo (@victoriaruffo31) May 14, 2021

Jaime Garza nació el 28 de enero en Monterrey, Nuevo León. Destacó en el teatro y la televisión mexicana.

El actor fue hijo de la poetisa Carmen Alardín y del periodista Ramiro Garza. Es hermano de la actriz Ana Silvia Garza, y tío de la actriz y cantante Mariana Garza, ex integrante de Timbiriche. Garza Alardín estudió actuación en la UNAM y su incursión en la televisión fue en el programa Plaza Sésamo. Se casó en tres ocasiones y no tuvo hijos.

Su primera telenovela fue Pacto de amor en 1977. También destacó como escritor.