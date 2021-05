Armando Nava, el pintor de la élite sinaloense

La semana pasada falleció el artista mazatleco, dejando tras de sí un aporte a la historia de la pintura del estado

Armando Nava fue el pintor de la élite sinaloense. Gobernadores, actores de la época de oro del cine mexicano, cantantes fueron retratados por su trazo fino, pero puntual para lograr lo que siempre buscó en la pintura: perpetuar la belleza.

En su finca, ubicada en el centro histórico de Mazatlán, tenía muestra de todo ello. El orden y la pulcritud predominaban.

Pensaba que si alguien quería inmortalizarse en un cuadro, tenía que reflejar la belleza exterior. Mostrarse elegantes, perfectos.

“A mí me interesa retratar la belleza de la gente, encontrarla en ese momento en que se mira bien y radiante, eso es lo que yo busco en mis retratos: perpetuar la belleza”, señaló el pintor.

“He pintado de otras técnicas pero me gusta y me siento orgulloso de poder retratarlas en su mejor momento, porque podremos envejecer y ese recuerdo se quedará para toda la vida”.

Nava, por allá en el 2017, cuando se dedicaba a pintar también el paisaje sinaloense, tenía varios cuadros en los que perpetuaba a las frondosas amapas. Tenía su caballete muy cerca de la ventana, donde la luz avasallaba con su resplandor.

Estaba rodeado de pinceles, colores, bocetos, encargos. En ese entonces recorría los municipios para que, a través de sus manos, se retratara la naturaleza.

Entonces se le cuestionó sobre la diferencia entre pintar personajes y por otro lado los paisajes, pero contestó sonriendo que la belleza tomaba formas distintas pero que por igual le gustaban ambas temáticas.

Ya había dedicado toda su vida a retratar a Silvia Pinal, Enrique Guzmán, Lupita D’Alessio, Angélica María, Libertad Lamarque, Carmen Montejo, Mauricio Garcés. También durante su estancia en la Ciudad de México, había expuesto en la Zona Rosa y reunido a la socialité del momento.

En Sinaloa, los retratos de los personajes de la clase alta habían sido capturados en su lienzo. De la misma manera que políticos como Margarita Zavala, Felipe Calderón Hinojosa y a invitación del ex gobernador de estado Renato Vega, se encargó de pintar a los mandatarios en el Salón de Gobernadores; desde el General Felipe Riveros hasta Mario López Valdez, lo mismo desarrolló en el estado de Baja California Sur.

Además Nava se había dedicado a pintar las fincas más importantes del puerto, el malecón, el mar, su vida. Un catálogo de escenarios y atardeceres.

“Pinto lo que me hace sentir bien, el puerto es mi ciudad amada y mi gente, mi familia aquí ha estado, yo me siento muy feliz de seguir retratando mi belleza y enseñando a otros a hacerlo”, mencionó.

Impulsado por su maestra de primaria, Juanita, y por el también pintor Chávez Marión, pasó por el dibujo, el modelado, el retrato. El talento había nacido con él y desde muy joven destacó con sus propuestas de construcción de carros alegóricos para el Carnaval.

“Yo le debo el desarrollo de mi profesión a mi maestra de primaria, ella me pasaba al pizarrón para que pintara mapas y le apoyara con algunos temas, yo me fui haciendo conocido por eso, pero también algo dentro de mí me hacía contemplar el mar y cómo la luz cambiaba de intensidad, eso me impactaba”.

“Yo siempre tuve claro que quería pintar para que otros disfrutaran, para que de esta manera se quisieran a sí mismos, que disfruten la vida. Siempre intento meter al mundo en un cuadro”.

Nava, el pintor que además de sus cuadros, se rodeada de objetos comprados por sus viajes por el mundo, señaló que no necesitaba inspiración, su oficio se había definido. Podía pintar hasta ocho horas diarias sin parar. Eso era el paraíso para él.

Y en ese paraíso creado a través de sus pinturas, la semana pasada murió el pintor. Tenía 80 años.