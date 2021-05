INE quiere retirarle el registro a Mónica Rangel como candidata a la gubernatura de SLP: Delgado

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, denunció que el Instituto Nacional Electoral (INE) propuso el retiro del registro de la candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, Mónica Rangel Martínez, al determinar que no entregó en tiempo su informe de gastos de precampaña.

A través de un tuit, el líder morenista llamó al Instituto a la imparcialidad.

“Mañana el INE podría dar otro golpe a nuestro movimiento quitando la candidatura de @MonicaRangelSLP. Hacemos un llamado a la imparcialidad; es increíble que a 2 meses del inicio de campaña y a 4 semanas de la elección pretendan retirar candidaturas. #DefendamosLaEsperanza”, escribió.

La Unidad de Fiscalización del INE informó del resolutivo que viene trabajando desde hace dos meses y que este jueves estará a consideración del Consejo General del instituto.

“Se sanciona a la ciudadana Mónica Liliana Rangel Martínez, con la cancelación del registro como candidata al cargo de Gubernatura, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí, de conformidad con las razones y fundamentos expuestos”, indica el resolutivo de la Unidad de Fiscalización.

Las causas son las mismas que se aplicaron a Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio hace unas semanas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que validó la sanción que había impuesto el INE de retirarles el registro como candidatos por no entregar a tiempo los reportes de gastos de precampaña.

El caso de San Luis Potosí era el único caso pendiente en el INE desde febrero, pues las precandidatas Paloma Rachel Aguilar Correa, María del Consuelo Jonguitud Munguía, Luz María Lastras Martínez y Mónica Rangel, tenían omisiones y ninguna reconocía haber realizado los actos de precampaña.

El acuerdo que se someterá a Consejo General ordena la pérdida de registro para las cuatro implicadas que en el caso de Mónica Rangel sería dejar sin efecto su candidatura. Además se da un plazo de 48 horas para que Morena registre a una sustituta y pueda continuar en campaña.

Por la noche, a través de Twitter Rangel Martínez afirmó que su candidatura está firme y asegura que no ha incumplido con la ley.

“Respecto a la información no oficial “filtrada” esta noche, reitero que mi candidatura está firme porque está sustentada en acciones legales que en todo momento estuvieron apegadas a la normatividad electoral. No he incumplido con la ley. Así está demostrado y quedará claro”, afirmó.

Con información de Apro.