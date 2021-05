El Paro Nacional en Colombia; protestas masivas, vandalismo y represión del estado (videos)

Colombia vivió el séptimo día de Paro Nacional, en medio de protestas, violencia, represión policial. Hasta el momento diversas ONGs reportan al menos 24 asesinatos de manifestantes, 89 desaparecidos, 800 heridos, 1 mil 443 casos de abuso policial y 814 detenciones arbitrarias. Medios nacionales señalan cifras diferentes y el gobierno las rechaza.

De acuerdo a medios locales, la noche del 4 de mayo nuevamente la gente salió a manifestarse en contra de la brutalidad policial, debido a que una noche antes se difundieron imágenes de la represión y videos de los asesinatos de manifestantes a manos de policías, quienes produjeron 10 muertes de jóvenes asesinados en Cali y Santander.

Y miles de videos e imágenes se difundieron en redes sobre lo que pasaba en Medellín, Bogotá, Manizales, entre muchas otras ciudades.

Sin embargo, la jornada estuvo enmarcada en el miedo de las personas que estaban en la calle ejerciendo su derecho a manifestarse de forma pacífica. Desde Cali reportaron que el servicio de internet no era el mejor y que las transmisiones en vivo que se hacen por Instagram no estaban funcionando. En Bogotá el paso de helicópteros, la incineración de un CAI con 10 policías adentro y los constantes disparos que se escucharon en diferentes puntos de la ciudad marcaron la noche, informó El Espectador.

#ParoNacional #5M #EstoyBarrioAdentro #corresponsalespopulares En el parque de los hippies se encuentran los sectores populares que se vienen movilizando desde el Parque Nacional con los moteros que viene apoyando desde el norte de Bogotá el paro nacional. pic.twitter.com/DnRFZEtXfb — Noti Barrio Adentro (@NotiBAdentro) May 5, 2021

En Medellín hubo también denuncias de abuso de fuerza por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). El punto más álgido de esto fue en el Parque de los Deseos, donde el profesor Santiago Vélez del Politécnico Jaime Isaza fue impactado en su ojo derecho por un contenedor de gas lacrimógeno lanzado por integrantes de la Fuerza Pública.

Estas situaciones se repitieron en diferentes puntos del país. Sin embargo, también hubo cosas buenas. En Manizales, en el sector de El Cable manifestantes y Policía llegaron a un acuerdo para frenar los enfrentamientos y que las personas pudieran protestar de una manera pacífica. En Tunja, ciudad donde no hay presencia del Esmad, se cumplió una nueva jornada de protestas sin actos de vandalismo ni enfrentamientos. El Espectador le cuenta cómo fue la noche en varias ciudades del país.

Bogotá, la capital de la República vivió una de las noches más tensas en lo que va de este Paro Nacional, que hoy cumple una semana de haber iniciado. Según un reporte entregado por alcaldesa, Claudia López, la noche del martes 4 de mayo dejó a 72 civiles y 19 policías heridos durante los disturbios. Además, la ciudad fue centro de actos de vandalismo donde 15 CAI fueron atacados, entre ellos el de Aurora, al cual le prendieron fuego con diez agentes dentro. Por el momento no se conoce de alguna persona que haya fallecido durante estos desmanes.

#ParoNacional #5M #EstoyBarrioAdentro El día de hoy en el centro de Bogotá se realiza un multitudinaria marcha por los diferentes sectores populares que se piensa la construcción de la nueva Colombia pic.twitter.com/AE51HrEO8L — Noti Barrio Adentro (@NotiBAdentro) May 5, 2021

Por otro lado, las instalaciones de TransMilenio también sufrieron daños, pues 30 buses de la troncal, 74 del sistema zonal y ocho estaciones terminaron vandalizados. Cuatro buses del SITP fueron quemados. Por estas razones este miércoles el sistema solo podrá operar con el 60 por ciento de su infraestructura y funcionará nada más entre 6:00 y 3:00 horas. Uno de los puntos de concentración desde donde más salieron denuncias de abuso policial fue el Portal Américas, donde hoy también hay protestas pacíficas para pedirla al Gobierno nacional que acabe con el exceso de fuerza de los entes de seguridad.

Una de las grandes polémicas de la noche fue cuando se anunció por algunos medios de comunicación que la alcaldesa le había pedido militarizar la ciudad al Ejército Nacional. La mandataria aseguró que esto no era cierto y que los uniformados que iban a salir a las calles era para proteger los espacios públicos y privados de la capital. Sin embargo, la gente se aterrorizó cuando empezó a escuchar helicópteros. En puntos como el Portal Américas y el colegio el Claretiano en Bosa, los ciudadanos denunciaron que estos aterrizaron y estaban bajando cosas de adentro. Según las autoridades son aeronaves de la Policía que necesitaban ayudar a asistir la logística de policía en Suba, Bosa, Kennedy, de donde hemos tenido que evacuar policías heridos.

🇨🇭 sigue con preocupación situación en 🇨🇴. Protesta pacífica es un derecho humano. Lamentamos muertos y heridos y recordamos la obligación de respetar los DDHH. Llamamos a todos a no recurrir a violencia y esperamos que una solución pueda encontrarse a través del diálogo. — Embajada Suiza en Colombia (@SuizaColombia) May 5, 2021

“El nivel de destrucción, de violencia, de ataque contra los ciudadanos, contra nuestros bienes públicos contra nuestra policía, es realmente insólito. Lo que ocurrió con nuestros uniformados es inadmisible. Yo le ruego a Bogotá y a Colombia que paremos, que deliberemos y dialoguemos. Acabar con la ciudad o acabarnos entre nosotros, no puede ser una causa”, aseguró López sobre lo ocurrido anoche.

Cali. La capital del Valle del Cauca ha sido el punto más álgido de las protestas desde que iniciaron el pasado miércoles 28 de abril. Según los datos de la Defensoría del Pueblo y de la Alcaldía de Cali, al menos 16 personas han perdido la vida en la ciudad en el marco del Paro Nacional. Ayer, desde las 18:30 horas, se empezaron a conocer las primeras denuncias de manifestantes sobre abuso policial en la ciudad.

La ONU, la Unión Europea y Estados Unidos denunciaron este martes un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia para controlar casi una semana de violentas protestas contra el gobierno que dejan una veintena de muertos y centenares de heridos. pic.twitter.com/weGHS1Wdoz — TCS Noticias (@tcsnoticias) May 4, 2021

Desde hace unos días, la comunidad caleña que se encuentra el las calles del ciudad encontró en los Instagram Live la forma de mostrarle a todo el país y al mundo que las denuncias que hacen son ciertas. A través de esta plataforma miles de personas ha visto por medio de una pantalla lo que pasa en la capital del Valle del Cauca. Sin embargo, anoche todo cambió. Varios usuarios de las redes sociales denunciaron que estaban cortando estas transmisiones y que la señal de internet en la ciudad era muy mala.

Esta mañana la organización británica Netblocks aseguró que la conectividad en Cali se vio interrumpida durante las manifestaciones recientes del paro nacional. Según el portal, el cual revisa y hace monitoreos del internet a nivel mundial, los problemas empezaron desde las 16:30 horas, cuando se empezaron a presentar las primeras interrupciones en el servicio. “La interrupción tiene un impacto parcial en la actualidad, pero es probable que limite significativamente el libre flujo de información desde el lugar de las protestas. Se está trabajando para monitorear la situación”, agregó Netblocks.

#ParoNacional #4M #DDHH En el municipio de Mosquera Cundinamarca la policía nacional esta disparando contra los manifestantes. pic.twitter.com/tYpl6Nk5Hu — Noti Barrio Adentro (@NotiBAdentro) May 5, 2021

A pesar de que la situación no fue comunicada como había sido en los últimos días, varios usuarios de las redes sociales volvieron a hacer denuncias de lo que estaba pasando en el barrio Siloé, donde las últimas dos noches no han dejado de escucharse disparos. Nuevamente las denuncias de abuso policial fueron el centro de atención de la noche. Por el momento, las autoridades no han entregado reportes sobre lo que pasó anoche en la capital del Valle del Cauca. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, publicó varios videos desmintiendo algunas denuncias de los sucedido el martes 4 de mayo de 2021.

Medellín. En la capital de Antioquia también se cumplió lo que fue la noche más complicada desde que empezó este Paro Nacional hace una semana. El sitio donde mayores desmanes hubo fue en el Parque de los Deseos, desde donde los ciudadanos hicieron denuncias de abuso policial. Fueron dos los casos que causaron conmoción entre las personas que se encontraban en la protestas, la cual durante mucho tiempo se desarrolló de forma pacífica. El primero fue el del profesor Santiago Vélez del Politécnico Jaime Isaza, quien fue impactado por un contenedor de gas lacrimógeno lanzado por integrantes del Esmad. El docente fue remitido a la Clínica León XIII, ubicada a unas cuantas cuadras del lugar.

La ONU y la UE condenaron el uso "desproporcionado" de la fuerza en las protestas en Colombia contra el proyecto de reforma fiscal, que dejaron casi una veintena de muertos pic.twitter.com/LrdEmYRqNj — Agencia Télam (@AgenciaTelam) May 5, 2021

El otro caso fue las denuncias realizadas por una misión médica que estaba en la ciudad ayudando a los heridos que salían de las protestas. “No es justo que nos están atacando, somos personal salud. Estamos ayudando a los manifestantes y a los policías. Somos neutrales. Pedimos por favor que tome medidas contra el Esmad. No es justo que tengamos el puesto de salud montado y vengan a echarnos gases”, aseguró uno de los miembros de esta comunidad.

Durante el día, el secretario de Juventud de la Alcaldía, Alejandro Matta Herrera, denunció en su cuenta de Twitter algunas cosas que han sucedido en las marchas. Según el funcionario después de acompañar las manifestaciones desde el miércoles 28 de abril han “evidenciado un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”. Además Matta aseguró que también ha habido “batidas realizadas por parte del Ejército Nacional, reteniendo y trasladando ciudadanos en camiones, con precarias condiciones de bioseguridad, conculcando su derecho fundamental a la libertad personal y prohibiciones constitucionales sobre esta actividad”.

La policía acaba de matar a un joven en el Barrio Molinos, se desconoce la identidad de momento.

Información vía Telegram pic.twitter.com/zbNyUi5lkn — Yosef (@Yosef_cortes) May 5, 2021

Aunque los hechos de anoche se concentraron en el sector del Parque de los Deseos, en otros puntos de la ciudad también hubo denuncias sobre lo que estaba pasando. En la comuna Buenos Aires se escucharon disparos durante toda la noche y además en varios videos quedaron registrados manifestantes que tiraban piedras.

Manizales. En la capital de Caldas también se vivió una noche con mucha tensión con actos de vandalismo y denuncias de exceso de fuerza por parte de la Policía Nacional y el Esmad. En un video difundido por las autoridades de la ciudad se ve cómo un grupo de vándalos la emprendieron contra el edificio de la Alcaldía de la ciudad, destrozando los vidrios del primer piso de la instalación. Además, en otras imágenes se ve como un hombre vestido de civil dispara durante una manifestación en la ciudad. Las autoridades han ofrecido una recompensa de $25 millones para identificar a esta persona.

Sin embargo, no todo fue violencia en Manizales. Después de que el Esmad y los manifestantes estuvieron enfrentándose durante dos hora en el sector de El Cable, llegaron a un acuerdo para que la protesta pudiera continuar de forma pacífica. Este hecho fue celebrado por los presentes en el lugar, así como por las personas que están pidiendo que pare esta ola de violencia en la que está inmerso el país.

Ya no sé ni qué decir, ni que escribir con todo lo que está pasando en Bogotá y en Colombia https://t.co/NhdWGHnarH — Alexa Rochi 🤨 (@Alexa_Rochi) May 5, 2021

Popayán. Nuevamente en la capital del Cauca se presentó un hecho donde los manifestantes derribaron una estatua. Esta vez fue el turno de Julio Arboleda Pombo, más conocido como el “Poeta Soldado”. En las redes sociales circuló la imagen de como un grupo de personas derribaban este monumento para continuar en esta forma de protestar que empezó con el de Sebastián de Belalcázar en esta misma ciudad en septiembre de 2020. El busto de este mismo conquistador corrió con la misma suerte el pasado miércoles 28 de abril en Cali, ciudad de la cual fue fundador.

Arboleda Pombo nació en Timbiquí en 1817 y fue un hacendado, esclavista, poeta y militar de renombre. De hecho, fue elegido Presidente de la Confederación Granadina (actuales Repúblicas de Colombia y Panamá) en 1861. Esto sigue la línea de la protesta de los indígenas misak frente a las personas que hicieron parte del genocidio indígena, esclavitud y discriminación llevada a cabo desde la conquista de América. (Lea: La estatua caída como un llamado a repensar la historia).

Área metropolitana de Bucaramanga. En los municipios que conforman el área metropolitana de la capital de Santander también se vivieron hechos preocupantes y llegaron denuncias sobre el abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y el Esmad. En un video montado en las redes sociales, se denunció la detención de un defensor de derechos humanos que estaba en Piedecuesta haciendo verificación de los mismos. Johan Sebastian Moreno Castro, de la organización Equipo Jurídico Pueblos (EJP) fue la persona que resultó detenida, según las denuncias.

En el video que circula por las redes sociales se observa como el hombre es cargado por dos uniformados de la Policía. Además el hombre tiene sangre en su cabeza producto, aparentemente de un golpe. Ante esta situación los agentes que los llevaban detenido aseguraron que el hombre los había golpeado. Mientras lo trasladaban el hombre gritaba que “llamen a la procuradora Paola Vélez”. El EJP también aseguró que sus miembros habían sido víctimas de amenazas por parte de algunos policías en Bucaramanga.

Las protestas en Colombia comenzaron el 28 de abril para exigir el retiro de las reformas tributaria y de salud.