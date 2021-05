Una financiera estatal y créditos baratos, las propuestas de Mario Zamora

El pequeño salón se llenó en cuestión de minutos. Las sillas alrededor de tablones dispuestos en forma de herradura rápido fueron ocupadas por reporteros.

Estaban a la espera de una la rueda de prensa previa a un Foro Económico con ex funcionarios y el candidato a la gubernatura Mario Zamora Gastélum.

Según la agenda del candidato de la coalición PRI, PAN y PRD la rueda de prensa sería a las 11:00 de la mañana y afuera del salón los anfitriones de la Fundación Colosio esperaban. Sergio Mario Arredondo, ex director de COBAES y ahora director de la fundación está al teléfono a la espera del candidato.

No fue sino 20 minutos más tarde en que arribaron con el séquito de ayudantes. Junto a Mario Zamora llegan Alfredo Villegas, candidato a diputado federal por el distrito 07 y el senador suplente del ahora candidato, Heriberto Quiñones, el ex secretario de economía Ildefonso Guajardo Villarreal y el ex presidente nacional de COPARMEX, Juan Pablo Castañón Castañón. Y junto a ellos toda una comitiva de al menos 15 personas.

Los ponentes del foro apoyaron la candidatura de Zamora Gastélum, de quien expresaron capacidad para obtener recursos para reactivar la economía a través de la financiera estatal.

El ex funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto, Ildelfonso Guajardo, señaló que la estrategia de financiar sectores de la economía golpeados es clave en la campaña de Mario Zamora a través de una financiera estatal.

“Obviamente uno de los elementos que es claro es que Mario tiene entre su experiencia acreditada la importancia del financiamiento para poder fomentar el crecimiento y el desarrollo, y en ese sentido lo que estamos detectando en todo el país es la falta de apoyos financieros”, señaló el ex secretario de Economía.

En su intervención el ex funcionario criticó la falta de apoyos de programas eliminados por la actual administración federal, así como el tema del embargo al camarón mexicano en Estados Unidos.

Por su parte, Juan Pablo Castañón también aprovechó para criticar la pérdida de programas federales en la actual administración y un presunto abandono al campo, según explicó, impulsando a un liderazgo con un Sinaloa del futuro y no de retroceso.

“Sería catastrófico pensar en un Sinaloa del siglo 19, del siglo 20, tenemos que pensar en un Sinaloa del siglo 21 en donde catapultemos nuestras mejores posibilidades en las mejores vocaciones de los mercados internacionales”, dijo.

Respecto a su estrategia de gobierno, el candidato Mario Zamora repitió su plan: la financiera estatal y los créditos baratos.

“Lo inicial, lo principal es esta financiera estatal. Una agencia de crédito donde insisto vamos a traernos una línea de crédito del Banco Mundial, otra línea de crédito del Banco Interamericano… no es dinero que va a tener el gobierno, es dinero para la gente que trabaja, hoy en el mundo el dinero está muy barato”, dijo.

Luego de la intervención de cada uno de los invitados la foto. Todos posan para las lentes y casi todos sin el cubrebocas y prácticamente abrazándose: el distanciamiento social ahí no aplica.

Previo a la rueda de prensa menos de 40 personas ocupaban el espacio del salón de apenas unos 6×8 metros. Después, el pequeño sitio se llenó. Nadie tomando temperatura y la aplicación de gel fue a consciencia.

Afuera los brigadistas sobre el camellón del bulevar Diego Valadez esperaban frente al hotel esperando para el siguiente evento. Jóvenes con camisetas de Mario Zamora y Érika Sánchez, candidata por el distrito 13 por la misma coalición iban y venían.

A primera hora el candidato recorrió colonias de Culiacán en donde realizó compromisos para realizar obras en la ciudad, las cuales prácticamente son de reencarpetados y pavimentaciones así como rehabilitación de parques.

Y en casa evento el posar sin el cubrebocas. Con una y con otra persona en cada colonia de las más de 15 colonias, la foto con los y las ciudadanas.

Y los protocolos de seguridad sanitaria apenas por encima.