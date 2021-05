Señala candidato de NL a AMLO de inmiscuirse en el proceso electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue acusado por el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, de inmiscuirse en el proceso electoral para respaldar a Samuel García Sepúlveda, candidato de Movimiento Ciudadano (MC).

Es “casi seguro” que por eso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que investiga al emecista, supuestamente por delitos financieros, no seguirá en sus pesquisas y la denuncia que él presentó por lavado de dinero quedará sin efecto, dijo el priista, de acuerdo a una publicación de Proceso.

“Está muy claro lo que hizo el Presidente. El Presidente está ayudando a Samuel García, que es su candidato. La relación del presidente de MC (Dante Delgado Rannauro) es clara. Samuel ha hecho varias manifestaciones de apoyo a Andrés Manuel. Hoy, por estrategia hace como que no. Pero es muy claro que el Presidente le está haciendo la chamba”, dijo esta mañana al finalizar una reunión con delegados de la Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (Conasim).

La acusación que lanza hoy De la Garza, candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo león (PRI-PRD), ocurre después de que hoy, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador lo acusara de utilizar electoralmente la promesa de la entrega de una tarjeta denominada Mujer Fuerte, para entregársela a ellas con recursos si el voto lo favorece en las próximas elecciones del 6 de junio.

Al respecto, De la Garza dijo que este programa más que apoyo es de inversión social y que tiene como propósito fortalecer a los sectores vulnerables del estado y que es parecida a la Tarjeta Regia, que tenía el mismo propósito de empoderar a las mujeres, con un plan que inició con un reparto de 20 mil de esas micas, y terminó con una entrega de 40 mil.

Aunque señaló que la mención del presidente de Morena era equivocada, dijo que no presentaría una denuncia formal en su contra, aunque dejaría que su equipo jurídico evaluara esa posibilidad.

“No les quede duda: Samuel y Andrés Manuel es lo mismo, Movimiento Ciudadano y Morena, es lo mismo. El voto útil es conmigo (…) Lo invito a conocer el programa, pero como es un tema electoral, no lo van a entender. Y que investigue, si quiere porque no hay nada”, afirmó De la Garza.

De igual manera, el abanderado tricolor mencionó que, al respaldar al de MC, el Presidente le hace “flaco favor” a la candidata de Morena, Clara Luz Flores Carrales, quien en los últimos días ha buscado asociar su imagen con la del gobierno Federal.

De la Garza Santos afirmó que hay una investigación en curso de la UIF contra García Sepúlveda, además de la denuncia que él interpuso ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y sus presuntas relaciones con criminales, aunque supone que esos procesos no seguirán, según dijo, por el respaldo que le dio López Obrador.

“Si ya están las denuncias de lavado de dinero, la FGR no ha hecho nada, la UIF… Hay pruebas. Además, en donde es claro el lavado de dinero que hacen Samuel y su despacho, y la Presidencia de la República no ha hecho nada. Pero sí se fijan en las Tarjetas Regias y de apoyo a gente que más lo necesita y se hacen señalamientos. Es un contrasentido. Que investigue la autoridad, pero casi les apuesto que no van a hacer nada”, consideró.

El candidato del Revolucionario Institucional señaló que el presidente tiene la responsabilidad de mantenerse imparcial en el presente proceso electoral, por lo que tiene que garantizar que exista un proceso equilibrado, limpio e imparcial, condiciones que no se observa que procure generar.

“Creo que ese tipo de declaraciones no hacen más que hacer muy claro cuál es su candidato. Ya lo ha estado diciendo desde hace varios días, dándole a entender a la gente por quién tiene qué votar, cuál es el candidato que, según él, puede ganar. Pero en Nuevo León le vamos a demostrar que no estamos de acuerdo con las políticas públicas que están haciendo, y que no estamos de acuerdo en volver a experimentar con un candidato sin experiencia y que dice payasadas”, dijo.