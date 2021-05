Están por cumplirse cuatro años del asesinato de Javier Valdez Cárdenas el próximo 15 de mayo, y apenas esta semana empezará el juicio oral que enfrentará Juan Francisco, el Quillo, a quien la fiscalía mantiene en reclusión acusándolo de ser el autor material del homicidio.

Según la teoría del caso que presentó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, el Quillo bajó del coche que conducía Heriberto, el Koala, y le disparó directamente a Javier Valdez por órdenes de su jefe, Dámaso López Serrano, quien tres meses después del asesinato se entregó a las autoridades estadounidenses.

La defensa, se sabe, intentará demostrar que ese 15 de mayo de 2017 el Quillo no estaba en Culiacán, y por tanto, no disparó a Javier.

El tercer participante en el crimen según la investigación de la Fiscalía, Luis Ildelfonso, el Diablo, fue asesinado meses después del crimen.

Este mes de mayo, entonces, podría resolverse una etapa más en el extenso proceso legal para encontrar a los asesinos, acusarlos, y obtener una sentencia. Pero al concluir esta etapa aun quedará pendiente otra, quizás la más importante, y es afianzar la teoría de la Fiscalía sobre el asesino intelectual de Javier Valdez.

La justicia en este crimen estará incompleta si no se procede contra quien, o quienes, dieron la orden de matarlo. Llevar al banquillo a Juan Francisco llevó casi cuatro años, armar un proceso contra quien hasta ahora está señalado como el autor intelectual, Dámaso López hijo, el Minilic, será otra un camino legal aun más complejo.

Complicado no solo porque Dámaso hijo se entregó a las autoridades estadounidenses, y hasta donde se sabe allá no lo están acusando por este crimen (como en otros juicios contra narcotraficantes mexicanos sí ha ocurrido, que los acusan por asesinatos fuera del territorio estadounidense sin tratarse de ciudadanos de ese país). Complicado también porque demostrar legalmente la autoría intelectual de un asesinato es mucho más difícil que la autoría material, y este caso no será la excepción.

Aun así, la Fiscalía Especial y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo en particular, han llevado el caso hasta el punto de tener en el banquillo a Juan Francisco y avanzar en la acusación contra el Minilic.

Los procesos de extradición de Estados Unidos a México fluyen más lentos que al revés, o sea cuando la petición es de los americanos a los mexicanos contra algún detenido o alguien incluso que ni siquiera está detenido en este país. La Fiscalía asegura que el proceso de extradición contra Dámaso López Serrano está en marcha, admiten que será largo y complicado, pero está hecha la petición.

En cuanto al Quillo, todo está ahora en la decisión del poder judicial.

Margen de error

(Javier) Para el cuarto aniversario del asesinato del Javier Valdez, el próximo 15 de mayo, se colocará un busto en la plazuela de Catedral en Culiacán, con una placa con una frase que él mismo uso muchas veces: “Nunca el silencio”.

Mirilla

(Un mes) Ya solo queda un mes de las campañas políticas, parecen más en cuenta regresiva que en cumplimiento de los tiempos para que los ciudadanos comprendamos y conozcamos a quiénes elegiremos como gobernador(a), alcaldes o diputados.

Mientras la atención la acaparan los contendientes por la gubernatura, en tierra hay en juego más de fondo, que por ahora no se atiende: el congreso federal.

Candidatos y candidatas a diputados federales caminan en solitario, sin confrontarse. Aunque todos sabemos de qué se trata esta elección del 6 de junio: apoyar o rechazar el proyecto del Presidente. Siempre las elecciones intermedias, donde se renueva el Congreso federal, son determinantes para la segunda mitad de un gobierno, pero nunca como ahora se había mantenido tal nivel de claridad en la elección.

En 2003 Vicente Fox lo dijo en una frase de eslogan: quítale el freno al cambio. La frase de batalla explicaba todo, según él, necesitaba la mayoría en el Congreso –que no había obtenido el PAN en la elección del 2000- y que requería para concretar los cambios que en los primeros tres años de gobierno no había logrado. Según su argumentación en aquel momento, el PRI era el dique de cualquier propuesta de cambio.

Casi veinte años después no es distinta la claridad con que se explican los dos proyectos distintos, pero esta vez sí es claro que los grupos de poder están confrontados como si los ciudadanos únicamente tuviéramos dos alternativas. O con ellos, o contra ellos.

Deatrasalante

(El Fixer) El Fixer está impreso. Es el primer libro del periodista de Ríodoce, Miguel Ángel Vega, en unos meses estará en librerías.

En El Fixer, Miguel Vega recrea los últimos años de su vida como acompañante de periodistas extranjeros en la cobertura de historias en México. Desde la Vaquita Marina en el Mar de Cortés hasta el triángulo dorado, desde treparse a la Bestia para acompañar a los miles de migrantes centroamericanos hasta el desierto de Sonora para el cruce de droga con las mulas.

Con El Fixer Miguel Vega suma otra actividad a la de cineasta –está lista una nueva película que dirigió y que el Covid tiene en espera del estreno- y periodista, quizás la más difícil, la de papá.

Felicidades a Miguel Vega por esta trepidante historia. Un abrazo. (PUNTO)

Columna publicada el 02 de mayo de 2021 en la edición 953 del semanario Ríodoce.