Se eleva a cuatro decesos en fin de semana en la zona norte de Sinaloa

El saldo trágico de fin de semana en la zona norte se elevó a cuatro decesos en los municipios de Ahome, El Fuerte y Guasave, reportaron autoridades policiales.

Y es que en Los Mochis, en los últimos minutos de este domingo murió un joven en un choque de vehículo contra objeto fijo, resultando además dos muchachos más lesionados.

La identidad del fallecido no fue revelada ni la de los heridos.

El accidente fatal ocurrió poco antes de las 24:00 horas de este domingo en el cruce de bulevar Macario Gaxiola y carretera México 15, al norte de Los Mochis.

La víctima quedó sin vida en el asiento del copiloto de un auto sedan.

El chofer del vehículo no cedió el derecho de paso al cruzar la carretera México 15, chocó contra la guarnición y se volcó. En la voltereta, el acompañante murió al golpearse la cabeza.

Bomberos de Los Mochis rescataron el cuerpo y los lesionados, que habían quedado prensados.

En el canal Cahuinagua, murió el adolescente Mario Alberto “M”, quien contaba con 17 años de edad y vía en el poblado Las Flores, en El Fuerte.

El incidente ocurrió la tarde de este domingo, mientras se divertía lanzándose clavados al canal.

Más temprano, se reportó la desaparición de un jornalero agrícola, no identificado al momento, que se metió a bañar a un canal de riego caudaloso.

Esto ocurrió en Valle Campestre, en el municipio de Guasave.

Un testigo del caso dijo a la policía que su amigo se metió a bañar al canal, pero ya no salió a la superficie.

Ambos proceden de Chihuahua y llegaron a Guasave para trabajar en el campo.

Por la mañana del domingo, Edel “N”, de 28 años de edad, y residente de la colonia Del Bosque, falleció atropellado por una camioneta “pega y huye”.

Este quedó muerto en el bulevar Juan S. Millán entre Felipe Ángeles y Tabachines.

El accidente ocurrió a las 07:00 horas de hoy.

La investigación del percance dada a conocer por oficiales de vialidad indica que el responsable sería un adulto mayor que conducía una camioneta Chevrolet, de color blanco, modelo 2010, cuatro puertas.

Mientras que el tercer accidente sucedió en Ahome, en la sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, a la altura del kilómetro 48 norte de la carretera México-Nogales la madrugada de este domingo.

En el accidente pereció una joven mujer, de 26 años de edad, no identificada.

En el mismo percance resultaron lesionados tres menores de edad, uno de los cuales fue internado grave en Los Mochis.

Ella quedó sin vida en el interior de una camioneta de color tinto que terminó volcada, con las llantas hacia arriba, en una cuneta.

En el percance participó un tráiler de color blanco que quedó atravesado en la carretera, reportó el Cuerpo de Bomberos de Los Mochis.