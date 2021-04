Por actos de corrupción en inversión de estadio presentan denuncia ante Fiscalía General

Por la probable comisión de delitos de corrupción en la inversión realizada con recursos públicos en el estadio de futbol profesional de Mazatlán, las diputadas de Morena, Graciela Domínguez Nava y Yeraldine Bonilla Valverde presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Sinaloa

En conferencia de prensa, las diputadas presidentas de la Comisión de Fiscalización y Juventud y Deporte, explicaron que la denuncia fue presentada ayer ante Reyna Angulo Valenzuela, titular de la Vicefiscalía para el Combate a la Anticorrupción, luego de haber realizado un proceso de documentación de los hechos desde el 2019 que tomó en cuenta solicitudes de información, denuncias ciudadanas y periodísticas.

Explicó que la denuncia va en contra del subsecretario de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, Ismael Carreón Ruelas, quien firmó el contrato de administración sobre el nuevo estadio con los empresarios, firmado el 22 de julio de 2020 por parte del gobierno estatal, y quienes resulten responsables por posible actos de corrupción.

Aseguró que el contrato fue leonino y que fue inventado para eludir que el Congreso del Estado resolviera en el marco de la ley.

Domínguez Nava calificó que la inversión con recursos públicos en el estadio de futbol en Mazatlán como grotesco e insultante para el pueblo sinaloense.

Con la denuncia presentada en la Fiscalía General señalaron que esperan que la Fiscalía especializada asuma con propiedad el caso en donde se invirtieron 700 millones de pesos para el uso privado, se puedan hacer las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Acusó a la Auditoría Superior del Estado de no haber hecho nada en el caso de la inversión de fútbol, a no ser el señalamiento de que los terrenos en donde se construyó el estadio no se conocían los propietarios, pero no hubo trabajo para investigar.

Descartó que la denuncia se presentaría ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Sobre la posibilidad de que el caso pudiese contaminarse con los tiempos electorales, mencionó que el subsecretario no es candidato, además de que se atrevieron a lanzar de nuevo una licitación con la mayor oscuridad para invertir con la construcción de unidad deportiva, que de acuerdo con el contrato firmado debería haber sido del empresario del Grupo Salinas.

La diputada Yeraldine Bonilla recordó que la empresa Maprosa para construir el estadio, a pesar de que la constructora nunca había hecho ninguna instalación de este tipo, y que los terreno en donde se construyó el estadio no se conocían los propietarios.

Durante la conferencia estuvieron acompañados del coordinador del Grupo Parlamentario, Rosario Romero.