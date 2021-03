Protestan morenistas contra imposición de candidatos de su dirigencia nacional

Decenas de morenistas protestaron este miércoles en contra de la imposición de Gerardo Vargas Landeros como candidato a la alcaldía de Ahome y anunciaron que la impugnación en contra de esa medida centralista va.

Un contingente cercano a las 200 personas partió del parque Venustiano Carranza hacia el primer cuadro comercial de la ciudad y pararon en el kiosko de la plazuela 27 de Septiembre. En el trayecto lanzaron consignas como ¡Ahome no se vende, Ahome se defiende!, ¡Fuera Vargas Landeros Fuera!, ¡Mario Delgado, traidor! ¡Fuera Billy Chapman! Además gritaron mensajes para votar en contra de los candidatos impuestos.

La marcha se denominó “Por la Dignidad, la Rebelión de la Granja”.

A la cabeza estuvieron los precandidatos a la alcaldía de Ahome por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el diputado local, Juan Ramón Torres Navarro, Lucio tarín Espinoza y Milo Ibarra.

Juan Ramón Torres Navarro, diputado local, llamó a la no imposición y acusó que Mario Delgado e Ignacio Mier Velásco son ladrones de Morena. “Y mandan a rateros (Gerardo Vargas Landeros) que vendieron el ingenio Mochis. En el gobierno va a vender a los ciudadanos”.

Mientras que Lucio Tarín Espinoza aseguró que la impugnación ya tomó forma y será presentada en los órganos internos de Morena, aunque ya se sabe que será desechada, para continuar en instancias foráneas, por procedimiento legal.

Milo Ibarra afirmó que es increíble que gentes como Gerardo Vargas Landeros esté representando a los morenistas, pero más increíble es que desde la dirigencia nacional se le imponga.

Luisa Reyna Armenta arengó que el levantamiento en Ahome es guerra en contra del Comité Directivo Nacional y sus imposiciones, como la de Gerardo Vargas Landeros, y otros. “Mario Delgado, títere traidor, que por dinero entregó las representaciones locales. Violentó los derechos electorales de militante, de indígenas; las plurinominales fueron mal seleccionadas”, dijo.

Exigió se reponga el procedimiento para que gane el que no llegue a robar, a mentir, a traicionar.

Mientras que el diputado federal, Iván Ayala aseguró que la lucha contra la imposición ya comenzó porque le arrebataron las representaciones a verdaderos morenistas. “Tope en donde tope, hasta la victoria.

María Inés Pérez, denunció que las imposiciones no sólo fue en Ahome sino en Culiacán también y en otros municipios. “A todos nos desgraciaron. La imposición mayor es la de Mario Delgado Carrillo que está haciendo mucho daño a la militancia”.

Alfonso Torres Blanchet aseguró que Mario Delgado logró la unidad, pero en su contra al promover las imposiciones de candidatos indeseables.

El contingente afirmó que regresarán a las calles a continuar con la protesta social hasta que Gerardo Vargas Landeros caiga como aspirante a la alcaldía de Ahome.