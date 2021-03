OPS recomienda seguir aplicando la vacuna de AstraZeneca

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó este miércoles seguir aplicando las vacunas de AstraZeneca en América Latina “porque no ha habido ninguna señal de alarma sobre casos de coágulos y además COVAX no está distribuyendo los dos lotes investigados en Europa”.

Francia, España, Alemania, Italia y más de una docena de otros países han detenido, por precaución, el despliegue de la vacuna, mientras la OMS y la Agencia Europea del Medicamento investigan la posible relación con casos de coágulos.

Sylvain Aldighieri, gerente de incidente para COVID-19 de la OPS, explicó que las vacunas de AstraZeneca que reparte el mecanismo COVAX se producen en Corea del Sur e India, mientras que los lotes investigados se fabricaron y distribuyeron en Europa.

“Además, los sistemas de vigilancia de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación de países de la región de las Américas que están administrando ya la vacuna de AstraZeneca no han reportado señales de alarma con respecto a la seguridad de esa vacuna. No hay señales en nuestra región”, añadió. Por ese motivo y “tomando en cuenta que los beneficios de la vacuna superan los riesgos”, la OPS recomienda “que se continúe usando la vacuna de AstraZeneca para enfrentar la COVID-19 mientras se investigan los casos en Europa” y no anticipan “un impacto en la distribución por el mecanismo COVAX”.

La OPS entregará en los próximos días 728 mil dosis a cinco países. Esperan que la próxima semana muchos países del Caribe reciban sus primeras dosis. El objetivo es que todas las naciones de la región que participan en COVAX obtengan sus primeras entregas antes del 7 de abril.