Salgado, Rocha y las distorsiones en Morena

Morena ratificó la candidatura de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero. Fue la noticia que nos cenamos el viernes. Para el vómito. Si estuviéramos hablando del PRI no habría razón para extrañarse. Ellos tuvieron a su Mario Marín y ahora no saben qué hacer con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, su ex líder en CDMX, acusado de encabezar una red de prostitución. Pero hablamos de Morena, “la esperanza de México” y entonces la impudicia adquiere otra dimensión. El partido –o el movimiento, como se llaman ellos mismos—prefirió apostarle al triunfo en ese estado –porque Salgado se mantiene arriba en las encuestas a pesar de todo—en lugar de enviar un mensaje alentador para la sociedad y particularmente para las mujeres en un contexto en el que parecía que esto era justamente lo que debía hacerse. Tendría que haber un movimiento social muy importante en estos tres meses que siguen para que un violador no llegue al gobierno de Guerrero. Tendría.

Por lo pronto, la decisión que tomó Morena, lo saben, tendrá repercusiones en todo el país. No es posible saber ahora qué impacto habrá en términos electorales, pero puede anticiparse que incrementará el nivel de las protestas feministas en muchas regiones. Además, porque se tiene la certeza de que la imposición de Salgado Macedonio fue avalada u ordenada desde palacio nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador nunca se ha mostrado sensible al tema de las mujeres. Ha querido mandar mensajes de que es partidario de la equidad de género desde la conformación de su gabinete, pero fue incapaz de incluir el tema en su agenda para ir resolviendo aspectos, empezando con el de la violencia de género, cómo enfrentarla, con que herramientas, mediante qué instituciones, preventivas, persecutoras del delito…

En principio se requería un diálogo franco con las mujeres y desde el arranque de su administración se negó a ello en un acto típico de desdén. Y prefirió el muro. Proteger las paredes de su palacio. Lo mismo había pasado en enero de 2020 cuando se negó a recibir a Javier Sicilia y a los LeBarón en aquella Caminata por la Paz luego de la masacre de mujeres y niños en Sonora. Le refrescaban al presidente que no estaba resolviendo el problema de la violencia y que, por el contrario, vivíamos un incremento bajo su administración. Y no podía tolerar que se lo dijeran. Y fresca estaba todavía la humillante derrota del gobierno federal en manos de los Chapitos, en aquel jueves negro.

Pero volvamos a Morena, ese amasijo de corrientes y personalidades sin ideología que ahora se ha propuesto como tarea principal refrendar el triunfo de 2018. Es vital para ellos porque están pensando en el 2024 y entonces no se detendrán en “prejuicios” en el afán de lograrlo. Por eso ratificaron a Salgado a pesar del millón de condenas en todo el país. El pragmatismo por delante. Por eso en Sinaloa Rubén Rocha promueve y logra su alianza con el PAS a pesar de que sabe que es un partido construido desde la universidad de la que fue rector. Y por eso ahora se sienta a la mesa con Gerardo Vargas cuando antes ni las preguntas sobre este tipo contestaba porque según él no era tema. Quiero ver qué dice Graciela Domínguez si lo designan candidato a alcalde de Culiacán. Y qué hace la militancia de Morena ¿Dónde está la militancia de Morena?

Todos los datos disponibles ahora indican que Rubén Rocha ganaría las elecciones de junio. Su alianza con el PAS le quitará algunos votos de la vieja guardia, pero le sumará muchos más, eso no hay que negarlo. Y entonces Rocha y su equipo deben estar pensando, se supone, cómo van a administrar esta alianza, porque Melesio Cuen no va de grapa y se vende caro. Esto tiene que ver no solo con cargos políticos y administrativos, sino con los destinos de un proyecto, con sus derroteros, si se mantienen o se distorsionan. A menos que el proyecto haya sido solo llegar. Muchos convienen en que cuando uno se propone un fin lo importante no es llegar sino lo que ocurre en el camino. Y lo que está ocurriendo ahora con Rocha y los rochistas en su trayecto al tercer piso, no es muy alentador.

Bola y cadena

RUBÉN ROCHA TIENE UNA personalidad propia; la fue forjando a través de una larga trayectoria desde la izquierda y luego en el servicio público, aunque trabajando siempre para gobiernos priistas. Lo hizo con Jesús Aguilar y luego en la administración federal con Peña Nieto para luego acompañar a Quirino Ordaz poco más de un año en el gobierno estatal. Es, en la percepción generalizada, un hombre de bien, honrado, de convicciones. Ese es su capital más importante. Mal haría en dilapidarlo.

Sentido contrario

LA SEMANA PASADA PUBLICAMOS UN reportaje titulado “Los otros hermanos Arellano”, en el que damos cuenta que la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando las empresas del grupo ARHE por presunto lavado de dinero. Antes de publicarlo quisimos entrevistarlos pero no respondieron a tiempo. Acordamos una entrevista para el miércoles pasado pero la pretendida entrevista se convirtió en casi un monólogo donde ellos trataban de demostrar que lo que habíamos publicado no era cierto. Optamos entonces por atenernos a su derecho de réplica mediante una carta escrita por ellos mismos que nosotros responderíamos. Los reporteros, Miriam Ramírez y Andrés Villarreal, igual que Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, de Quinto Elemento Lab, refrendaron en todos sus términos el reportaje. Un ejercicio apasionante del “oficio más hermoso del mundo”, como tenía que ser.

Humo negro

¿QUÉ AMOR LE AGARRÓ EL PRESIDENTE a Sinaloa? Vino en diciembre, ya había venido antes y regresa ahora. ¿Puede un hombre como el gobernador Quirino Ordaz sustraerse al encanto que una atención así provoca? Claro que no. Hay algo “planchado” entre ellos y tiene que ver con el proceso electoral. Al presidente le interesan las diputaciones federales porque quiere controlar la Cámara los tres años que le restan. Tal vez sea eso.