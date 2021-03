Tras la filtración de que busca ser testigo protegido, la vida de Emma Coronel corre peligro: abogado

Jeffrey Lichtman, abogado de la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, advirtió que la vida de Emma Coronel Aispuro y su familia está en peligro tras la filtración de información que presume su supuesta disposición a cooperar con las autoridades de Estados Unidos y convertirse en “testigo protegido”.

Dijo que no va a comentar sobre lo que se va a hacer o no, “pero plantear semejante historia es absolutamente la cosa más despreciable y, probablemente, la peor conducta fiscal que haya visto en el gobierno desde hace más de 30 años”, publicó Proceso.

En entrevista con The Other Side of Midnight, de WABC Radio, indicó que la fiscalía estadunidense admitió que cometió un error al dar esa información a la prensa, pero no cree que se castigue a los responsables.

“Hay una investigación en curso ahora mismo. El gobierno me ha reconocido de lo que hizo fue obviamente su responsabilidad y fue obviamente muy equivocado. Honestamente, traer a alguien a la justicia en esta clase de situaciones, el gobierno no siempre encuentra a la persona que lo hizo o si lo encuentran no recibe el castigo que merece, en mi opinión, quien hizo esto debe ir a la cárcel y ser despedido.”

Por eso, el litigante calificó como urgente que Coronel Aispuro sea liberada, pues le han puesto un blanco en la espalda.

“Esto ha sido etiquetado por el gobierno federal, lo que quiere decir que en los ojos del público es verdad, y eso la pone en peligro inmediato”, indicó.

La amenaza mayor serían los muchos “enemigos” de “El Chapo” Guzmán, añadió.

“Tienes personas como ‘el Mayo’ Zambada, tienes personas como la mayoría de las cooperantes en el caso de ‘El Chapo’, todos están libres, tienes a Cienfuegos que está libre en México, y Emma Coronel se pudre en la cárcel de Virginia después de haber sido la víctima de una de las más horribles conductas fiscales que yo he visto en mi carrera, y yo he visto bastante.”

Pasa frío, no le dan agua purificada ni la dejan bañarse

Otra abogada de Emma Coronel Aispuro, Mariel Colón, denunció que Coronel recibe un trato inhumano en la cárcel federal de Alexandria.

“Se la pasa con mucho frío, solamente tiene una cobija muy finita, ella pide que le den otra cobija, no se la quieren dar, no le quieren dar chamarra, no le quieren dar abrigo, nada para que ella pueda sentirse más caliente, no le permiten bañarse diariamente, de hecho, esta semana pasada pasó cuatro días seguidos sin poderse bañar.”

Dijeron que las luces de las celdas están prendidas las 24 horas del día, no la dejan comprar botellas de agua y solo le permiten tomar agua de la llave, que sabe tan mal que le da náuseas, y no se puede comunicar con sus gemelas.

Hoy solo queda esperar que la jueza del caso, Robin Meriweather, fije la fecha de la próxima audiencia y será cuando los abogados podrán solicitar la libertad bajo fianza.

Piden a AMLO “el trato Cienfuegos” para Emma Coronel

El 25 de febrero pasado, Lichtman envió un mensaje en Twitter al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“@lopezobrador_ ¿Cuándo obtendremos el trato #Cienfuegos? Esperaré.”

Asimismo, este jueves 4, criticó a Univisión por haber mal informado a sus televidentes sobre que Coronel Aispuro se había entregado a las autoridades.

“Por eso son idiotas: porque @despiertamerica mintió a sus espectadores sobre #EmmaCoronel y puso en peligro su vida y su familia al fabricar una cita de su abogado. @UnivisionNews ‘los espectadores merecen algo mejor y puede que sea necesario #Univision escribir un cheque para enseñarles honestidad”.

En el clip de 17 segundos, se ve a Jorge Viera, en Sin Rollo, un programa de Univisión, leer: “Le quiero pedir disculpas a Mariel Colón, abogada de Emma Coronel y retractarme públicamente de lo que dije hace unos días, que Mariel nunca me dijo que las autoridades le pidieron que Emma Coronel se entregara a las autoridades y tampoco que ella se entregó a las autoridades.”

En otro mensaje escribió: “Cuando la nota no exista, invente usted mismo”.