Desecha juez sentencia absolutoria a favor de alcalde de Ahome por amenazas a síndico procuradora; ordena nueva resolución con perspectiva de género

El juez Quinto de Distrito, Juan Enrique Parada Seen ordenó la cancelación de la sentencia de no ejercicio de la acción penal que favoreció al alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno en el caso de amenazas proferidas en contra de la sindico procuradora, Angelina Valenzuela Benítes al inicio de la administración y que se emita una nueva sentencia con perspectiva de género.

Esto al resolver otorgar la protección de la justicia federal a la funcionaria con licencia de ausencia temporal en el juicio de amparo 330/2020-5 resuelto el 25 de febrero y notificado este jueves.

El juez determinó que el auto de no ejercicio de la acción penal en el cuadernillo 014/2020 desahogado el 14 de agosto (2020) por hechos sucedidos el 1 de noviembre y 24 de noviembre del 2018 violó los principios de legalidad y seguridad jurídica y dejó en estado de indefensión a Valenzuela Benítes porque no valoró adecuadamente los testimonios de dos testigos y desechó la prueba documental plena de sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa en el expediente TESIN-JDP-21/2018.

El letrado ordenó a la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal reponer el proceso y fijar nueva fecha para la nueva audiencia en que habrá de resolver con perspectiva de género.