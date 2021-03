Comandante Níquel pedirá suspender proceso penal en su contra

El coordinador del grupo Elite de la Policía Estatal solicitará la suspensión condicional del proceso que se sigue en su contra por la conducta que desplegó en el asesinato de dos jóvenes en Sanalona.

Las víctimas son Ana Carolina, de 18 años; y Andrea, de 20; asesinadas la madrugada del 27 de enero de 2020 cuando agentes de la PEP dispararon sin movito alguno al vehículo en el que circulaban.

El imputado, Carlos Alberto “C”, conocido como comandante Níquel, pretende evitar el juicio oral.

Con la suspensión, el juez impone condiciones que debe cumplir durante determinado tiempo y un plan de raparación del daño y una vez cumplidas se cierra la causa penal.

El imputado hará la solicitud después de que la Fiscalía retiró un delito y con ello puede acceder al beneficio de la suspensión.

El 3 de febrero pasado la jueza Dulce María Villegas declaró procedente el sobreseimiento del delito de encubrimiento por favorecimiento solicitado por la Fiscalía General del Estado.

El comandante Níquel sigue el proceso penal por los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos.

Inicialmente la Fiscalía acusó que el comandante permitió que alteraran la escena del crimen.

Para simular que se había tratado de un enfrentamiento y que las víctimas habían disparado, sembraron una pistola y casquillos y pusieron pólvora en las manos de las jóvenes.

El 3 febrero pasado la FGE dijo a la jueza que retiraba un delito porque no acreditó que el comandante tuvo participación en la alteración de la escena del crimen.

“Sí hubo alteración, sí hubo manipulación, pero no se acreditó que él tuvo participación. Buscamos el esclarecimiento de los hechos, no buscamos fincar responsabilidades que no hayamos acreditado”, dijo la fiscal Marlen Medina.

En la próxima audiencia plantearán la solicitud a la jueza.

Por el asesinato de las dos jóvenes un agente está en proceso penal y otro tres involucrados están prófugos.