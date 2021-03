Al presidente no le importan las viviendas de los sinaloenses pobres

El gobierno federal ha ejecutado 118 mil 462 acciones de vivienda mediante una inversión de 6 mil 420 millones de pesos en todo el país con su programa emergente de vivienda en 2020 y lo que va del 2021.

Así mismo, ha ejecutado 73 mil 448 acciones de vivienda mediante una inversión de 5 mil 176 millones de pesos en todo el país con su programa de mejoramiento urbano y vivienda social en 2019 y 2020.

¿Cuántas personas tienen carencia de vivienda en Culiacán? 56 mil 875

¿Cuántas acciones de vivienda ha hecho el actual gobierno federal en Culiacán y cuánto ha invertido? Ninguna vivienda, ni un peso, nada.

¿Cuántas personas tienen carencia de vivienda en Mazatlán? 31 mil 581

¿Cuántas acciones de vivienda ha hecho el gobierno federal en Mazatlán y cuánto ha invertido? Ninguna vivienda, ni un peso, nada.

¿Cuántas personas tienen carencia de vivienda en Los Mochis? 24 mil 553

¿Cuántas acciones de vivienda ha hecho el gobierno federal en Los Mochis y cuánto ha invertido? Ninguna vivienda, ni un peso, nada.

¿Cuántas personas tienen carencia de vivienda en Guasave? 25 mil 146

¿Cuántas acciones de vivienda ha hecho el gobierno federal en Guasave y cuánto ha invertido? Ninguna vivienda, ni un peso, nada.

¿Cuántas personas tienen carencia de vivienda en Badiraguato? 4 mil 136.

¿Cuántas acciones de vivienda ha hecho el gobierno federal en Badiraguato y cuánto ha invertido? Ninguna vivienda, ni un peso, nada.

¿Cuántas personas tienen carencia de vivienda en Choix? 4 mil 847

¿Cuántas acciones de vivienda ha hecho el gobierno federal en Choix y cuánto ha invertido? Ninguna vivienda, ni un peso, nada.

¿Cuántas personas tienen carencia de vivienda en Navolato? 28 mil 866

¿Cuántas acciones de vivienda ha hecho el gobierno federal en Navolato y cuánto ha invertido? Ninguna vivienda, ni un peso, nada.

En total, ¿Cuántas acciones de vivienda ha dispersado el gobierno federal en todo el país con sus programas sociales?: 192 mil 090.

En total ¿Cuánto ha invertido en total el gobierno federal en todo el país con sus programas sociales de vivienda?: 11 mil 596 millones de pesos.

¿Cuántas personas tienen carencia de vivienda en todo el estado de Sinaloa?: 260 mil

¿Cuántas acciones de vivienda ha hecho el gobierno federal en todo el estado de Sinaloa y cuánto ha invertido? Ninguna vivienda, ni un peso, nada.

¿ Cuando se considera que una persona tiene carencia por calidad y espacios de la vivienda? Cuando habita en viviendas con al menos una de las siguientes características:

• El material de los pisos es de tierra.

• El material del techo es de lámina de cartón o desechos.

• El material de los muros es de carrizo o palma, de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.

• La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor de 2.5.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno federal a la solicitud de apoyo a la vivienda de personas desplazadas por motivos de violencia? No, no hay, no hay.

¿Qué habían hecho antes de este gobierno federal por las viviendas de los pobres de Sinaloa según los datos del propio gobierno federal actual? Entre 2016 y 2018 se logró una disminución de 2.8 puntos porcentuales de viviendas carentes de calidad y de espacio. Esto es,80 mil personas menos en esta situación, al pasar de casi 340 mil en 2016 a alrededor de 260 mil en 2018.

Las propias estadísticas del actual gobierno federal reportan dos experiencias exitosas de abatimiento de carencia de calidad y espacios de vivienda. Una sucedió en Sinaloa, entre 2008 y 2010, cuando la falta de piso firme dejó de afectar a 177 mil sinaloenses, el problema disminuyó de 219 mil a 42 mil personas.

Faltó mucho por hacer pero hoy no se avanza hacia adelante sino hacia atrás.

¿Porqué no invierte el gobierno federal en la vivienda de los pobres de Sinaloa? Porque al presidente se le ocurrió hacerlo solo en ciudades fronterizas, cinco ciudades turísticas y alrededor del tren maya.

El 24 de septiembre el presidente pidió “lealtad ciega”. Ningún político sinaloense de la cuarta transformación cuestionó que no se ayude a los sinaloenses, son leales al gobierno federal.

Los pobres de Sinaloa… al último.