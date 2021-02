Todos los adultos mayores serán vacunados, sin importar el orden del registro

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseguró que todos los adultos mayores serán vacunados contra el COVID-19, sin importar la fecha en que se hayan registrado en el portal Mi Vacuna.

Lo anterior luego que durante los dos primeros días de que se lanzara la plataforma para el registro de las personas de 60 años o más que deseen recibir la vacuna, ha operado con fallas.

“Todas y todos los adultos mayores van a ser vacunados, no necesitan reservar su lugar en la fila, nos queda claro que hubo la percepción de formarse electrónicamente y algunas personas pensaron que el orden en que se fueran registrando sería el orden en que serán vacunados, no piensen eso… no tiene nada que ver el orden en que aparezcan en el tiempo del registro con el orden de que sean vacunadas, las personas serán vacunadas de acuerdo al plan de cobertura”, aclaró.

“Empezaremos con las zonas rurales dispersas, en donde viven 3 millones de personas, y planeamos con las brigadas correcaminos cubrir esa población en una semana, después nos desplazaremos más o menos de manera simultánea a ciudades pequeñas y ciudades grandes y se seguirá cubriendo a todas y todos”.

Dijo que aún cuando se están tomando base de datos del INEGI para localizar a los adultos mayores en el país, es importante el registro en el portal https://mivacuna.salud.gob.mx/ porque ahí se expresa la voluntad de ser vacunado.