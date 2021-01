Traiciona proyecto a la gente que ocupa puestos en gobierno morenista: Juan Torres

Mientras el dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, y el “ungido” a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cobijan al malovista Gerardo Vargas Landeros, enviando el mensaje de que con “blancas palomas” no se puede enfrentar al PRIAN, en Mazatlán, fustigan a los “actores del viejo régimen”, camuflados de morenistas que junto con aquellas hacen historia.

“Blancas palomas”

La “fábula” de las “blancas palomas” data del sexenio 2010-1016 de Mario López Valdez, quien para conquistar el voto de los ciudadanos juraba y perjuraba que su gobierno sería honesto, sin corrupción ni “cuotas ni cuates”.

Malova llegó al poder y no sólo gobernó con “cuotas y cuates”, uno de ellos, Vargas Landeros, como secretario de Gobierno, sino que nombró director de la Policía Ministerial del Estado, al finado Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, Chuytoño.

“Con blancas palomas no podemos enfrentar a la delincuencia en una lucha encarnizada como la que se trae, no sólo en Sinaloa, sino en gran parte del país”, dijo Malova.

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán, arenga mediante video en redes sociales, sin mencionar al “ungido” a la gubernatura del estado que hay “ actores del viejo régimen” (PRIAN) disfrazados de morenistas.

Por su parte, el doctor Juan Torres, aspirante a la candidatura a la alcaldía de Mazatlán, por Morena, advierte que él no amenaza como el Químico, pero en breve sacará a la luz pública la corrupción que impera en el gobierno municipal.

“Yo no amenazo como el Químico, que dice: ‘yo voy a hacer cimbrar’; no, yo voy a sacar una serie de cochinadas y las estoy sacando, porque hay muchas cuestiones corruptas que se tienen que saber”, arremete Torres.

Lo que se tiene que saber, agrega, es que: “La Cuarta Transformación, el proyecto de la 4T está siendo traicionado por la misma gente que está ocupando los puestos en el gobierno triunfador que fue Morena”.

Cambio de régimen

-¿Con todo esto qué escenario vislumbra en Sinaloa y en el país?- se le cuestiona al doctor Juan Torres.

-Es muy posible que los resultados que tuvimos en Hidalgo y en Coahuila se puedan repetir en el país, porque están dividiendo, están haciendo a un lado a las bases, están haciendo a un lado el proyecto de la Cuarta Transformación.

Se les olvida, lo que AMLO dijo: “No queremos un cambio de gente en el Gobierno, queremos un cambio de régimen”. Y la gente es tan burra y estoy hablando de los líderes, son tan burros y tan perversos que los saben y simulan que el cambio de régimen es un cambio de sistema, y están siguiendo el mismo sistema priista, solamente cambiando a la gente.

-¿A usted no lo ha buscado Rocha Moya?

-No, no. Ha habido gente que sabemos que está ligada a Rocha Moya y nos ha propuesto reunirnos, no lo hemos hecho, no sabemos cuál sea el propósito, pero mi postura es muy clara: primero la 4T, antes que Juan Torres, antes que Rocha Moya y antes que cualquier personaje. No estamos con las personas, estamos con un proyecto. Ahora voy a aprovechar para decirte algo.

-¿Sobre cuál personaje?

-He visto fotografías de Verónica Batiz. Verónica Bátiz es la esposa de Raúl Elenes, el Comisionado de Pesca y que es el suplente de Rocha Moya, que en un momento dado Rocha Moya se viene y Raúl Elenes se va a suplirlo.

Verónica Batiz, quiero recordarles a ti y a los mazatlecos, jamás hizo un trabajo mínimo en Mazatlán, Jamás.

-¿A qué clase de trabajo se refiere?

-A trabajo de partido, a trabajo de campaña. Su trabajo fue acompañar a Raúl Elenes, cuando había alguna reunión del partido, ese fue. Yo no le vi un solo polvo en sus zapatos, en alguna colonia en la que hayamos coincidido, no solamente, sino cualquiera que trabajó en los diferentes grupos de Morena. Jamás trabajó para Morena en la campaña de 2017 – 2018.

-Verónica Bátiz trabajó de oficial mayor en la administración del Químico…

-Ella negoció un puesto de oficial mayor, solamente por ser la esposa de Raúl Elenes. Ahí sí puedo decir que hay nepotismo. Si Verónica hubiera trabajado en la campaña, es loable, independientemente de ser la esposa de Raúl Elenes, tenga el merecimiento de estar en un puesto, pero no fue así.

-¿Nepotismo de la esposa del Comisionado Nacional de Pesca?

-Sí. Ella llegó a ese puesto solamente por ser la esposa de Raúl Elenes. Le ofrecieron el puesto de oficialía mayor, entonces cuando la corren a ella, ella dice que renunció y nosotros le preguntamos, cuál es el motivo de tu renuncia. Jamás lo dijo. ¿Corrupción? Si ella vio corrupción y calló, es cómplice por omisión.

-¿Cómo terminó esa historia de nepotismo?

-Como siempre. Vinieron consecuencias para el hijo de Claudia Peña Chico que trabajaba en Conapesca. El muchacho es hijo de Manuel Lizárraga y de Claudia Peña Chico y se llama Manuel Lizárraga Peña Chico. Cuando corren a Verónica, Raúl le corre al hijo de Claudia. Fue la consecuencia.

-¿Qué opina de los personajes de Mazatlán que integra Rocha Moya?

-A Roberto Rodríguez, el candidato del Químico Benítez, a la alcaldía, lo jala Verónica Batiz. Aquí me dan dos cosas a pensar. De hecho le esta dando la bienvenida al apoyo con Rubén Rocha Moya. En la última reunión con el propósito de apoyar a Rocha Moya, dice David Torrentera que él es el más fiel soldado de Andrés Manuel López Obrador. Pero le voy a recordar y ahí tengo la captura de pantalla en mi computadora, que un poco más la voy a sacar, voy a esperar un poquito, cuando este más álgida en la campaña, voy a poner lo que él escribió que López Obrador.

-¿Qué escribió David Torrentera de AMLO?

-Escribió que AMLO era lo peor que había, era el hombre más traicionero, un peligro para México, que era un caca-lacas. David Torrentera se expresó de lo peor acerca de López Obrador. Entonces ahora por la conveniencia y Verónica Bátiz lo sabe, cómo es posible que acerque a ese tipo de gente al movimiento de Morena, eso a mi me indigna.

-¿Observa oportunismo en David Torrentera?

-Sí. El oportunismo al cien por ciento y los que sabemos nos hacemos pendejos y los que no lo sabemos nos quedamos como asombrados. Entonces si Verónica Bátiz está permitiendo eso, entonces es igual de cochina, de traidora y de corrupta que David Torrentera.

-Ya dijo una cosa, ¿cuál es la otra cosa que le dan a pensar?

-La otra cosa que a mi me da qué pensar, por ejemplo, si estoy viendo gente del Químico Benítez en la campaña de Rocha Moya, quiere decir que a lo mejor ya hubo un acuerdo y están haciendo como que no. Porque la impugnación del Químico Benítez, pega muy fuertemente a la precandidatura en el Gobierno de Sinaloa. Pero si ya negociaron lo vamos a saber, cuando sea beneficiada la gente del Químico con alguna candidatura por Morena.