‘Mario no’, dicen simpatizantes de Chuy Valdés a Mario Zamora a su llegada al PRI (video)

El virtual candidato camina por la explanada del PRI estatal en Culiacán. Se dirige a una cabina móvil de radio pero una muchedumbre lo impide. “Mario No”, “puro Chuy Valdés, puro Chuy Valdés” le gritan, y el senador Mario Zamora hubo de apresurar su paso.

No se pudo detener y la entrevista se malogró. Unas mujeres, armadas con pancartas con la leyenda “puro Chuy Valdés” y “Mario no”, le hicieron emprender la retirada de la sede de su partido, donde se espera se registre este mediodía como candidato a la gubernatura por la coalición PRI, PAN y PRD.

“Sin estructura no es nada, sin estructura no es nada. Aquí se trabaja con la estructura, sin la estructura no hacen nada, así nomás, puro Chuy Valdés, se partió la madre, y le toca a él”, remata una mujer ante los medios.

Los tiempos de disciplina del PRI parecen haber terminado. “Se han hecho pendejos, es la realidad”, grita otra mujer en rechazo al registro del senador Mario Zamora.

En las afueras de la explanada la gente espera. En redes sociales solamente Aarón Irizar manifestó su apoyo a Zamora Gastélum. El resto de aspirantes y suspirantes, en silencio virtual, pero otros parecen hablar por ellos.

Un grupo más nutrido de militante del partido llegaron al sitio y cerraron el acceso al auditorio Benito Juárez, y amenazan con impedir el registro de Mario Zamora.