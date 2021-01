Ex tesorero de Chihuahua admite pagos de la nómina secreta por órdenes de César Duarte

Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de Chihuahua durante la administración de César Duarte Jáquez, admitió públicamente que él mismo entregó los pagos de la nómina secreta a legisladores y a otras personas de la vida pública de la entidad, a partir de 2014.

El exfuncionario justificó que él tenía el cargo más no el control de los recursos públicos del Estado y aseguró que desde 2014 trabajó bajo amenazas.

Herrera Corral ofreció una rueda de prensa después de que el secretario del ayuntamiento de Chihuahua y ex diputado local del PAN, César Jáuregui Moreno, exhibió llamadas telefónicas entre ambos, en las que el ex tesorero dice que el Ministerio Público del gobierno estatal lo ha presionado para declarar en contra de Jáuregui y de María Eugenia Campos Galván, alcaldesa de Chihuahua con licencia y aspirante a ser candidata por la gubernatura, de acuerdo a Proceso.

La primera llamada que exhibió en la rueda de prensa fue el 28 de noviembre y una segunda el 28 de diciembre pasado, asegura.

En una rueda de prensa posterior, el exsecretario de Hacienda respondió y aceptó que existieron las llamadas, pero fueron sacadas de contexto y editadas por César Juáregui.

La noche del miércoles, al hablar de la situación, el gobernador Javier Corral Jurado informó que las audiencias del caso de la nómina secreta iniciarán el martes 26 de enero, ya que el gobierno estatal fue notificado.

Acompañado por su esposa, Jaime Herrera se presentó ante los medios de comunicación, para confirmar que es testigo con identidad reservada y ha declarado en contra de quienes forman parte de la nómina secreta, proceso en el que está involucrado también el exgobernador César Duarte.

Recordó que estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda de octubre de 2012 a octubre de 2016, periodo que calificó como una terrible realidad.

“Durante ese tiempo quien era gobernador del estado ordenó entregar pagos a diversas personas, siempre orientado a lograr el control de las instituciones y lograr beneficios económicos y políticos para él y muchos otros servidores públicos de aquella época”, agregó.

Dijo que por decisión propia, desde finales de 2016, cuando concluyó el gobierno de Duarte, se acercó a colaborar con las dependencias estatales para que se conozca la verdad sobre el periodo de corrupción de César Duarte.

En la rueda de prensa sólo abordó el tema de la nómina secreta o caja chica.

“Particularmente de más de 30 entregas que hice al margen de la ley, ordenadas por el exgobernador. En todo caso he aportado datos basados en la verdad (…) lo he realizado de manera libre, para que los hechos que me constan, se apegan a la verdad. Jamás he mentido ni he calumniado”.

Por primera vez hizo una declaración pública y se vio obligado porque César Jáuregui hizo señalamientos sobre mi persona que le afectan a él y a su familia.

“Fui objeto de grabaciones ilegales que, mediante engaño y mala fe, fueron obtenidos por César Jáuregui sin mi consentimiento (…) preguntas inducidas, se conoce como dolo y mala fe”.

Refirió que además de ser colaborador en la administración de María Eugenia Campos, Jáuregui es su operador político en la búsqueda de la candidatura por el PAN, para el gobierno del estado.

“Estas grabaciones ocurridas hace apenas unos días, pretenden ser utilizadas de manera mediática para la contienda y dentro del proceso penal que se le sigue a Maru y al propio César Jáuregui. Estas dos personas fueron legisladores en el periodo de 2013 a 2016. Ellos recibieron más de 30 entregas de dinero entre 2014 y 2016, por diferentes montos”, agregó.

Confesó que él mismo les entregó el dinero en efectivo. Sus declaraciones no se basan en lo que escuchó, sino en lo que vio y participó.

“Hay pruebas robustas y contundentes de que así fue. Fueron entregadas y firmaron por cada entrega, porque el entonces gobernador César Duarte, buscaba pagar favores y contratos locales”.

Campos Galván y Jáuregui aprobaron junto con el resto de la legislatura de 2013 a 2016, la cuenta pública de 2014 del gobierno de Duarte, así como el nombramiento de 13 magistrados “a modo” impuestos por el exgobernador y otros dictámenes, de acuerdo con Herrera.

“Cuando hablamos de iniciativas, el entonces gobernador quería que fuera de esa manera. Jamás se entregaba un peso que no fuera instruido por el gobernador”, insistió.

Justificó que, desde septiembre de 2014, cuando el abogado Jaime García Chávez interpuso una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República, en contra de Duarte, Herrera y el exdiputado federal Carlos Hermosillo por el caso del banco Unión Progreso, él se vio atado al exgobernador.

“Me llevaron a una situación de presión y amenazas, por eso no pude salir (del gobierno). Amenazas de muerte y de todo. Esos hechos han sido denunciados, investigados y concluidos (…) salirme significaba perder mi libertad y otras cosas”, respondió a la prensa local.

Dijo que la Fiscalía General del Estado y el gobernador Javier Corral Jurado le han apoyado, después de que decidió acogerse al beneficio de la figura de criterio de oportunidad y colaborar con las autoridades en las investigaciones contra la red duartista.

Aseveró que ha recibido amenazas de gente cercana a César Duarte y presiones de la Fiscalía General de la República desde 2018, por acusaciones que ha tenido que atender y sacar adelante.

Luego hizo responsables de su seguridad y la de su familia, a María Eugenia Campos Galván y a César Jáuregui. “De ellos depende mi seguridad”, dijo al reconocer su error por dejarse engañar con las llamadas y ofreció disculpas por el lenguaje soez y vulgar que usó.

Durante la noche, en el canal 28 de Chihuahua, Javier Corral dijo que Herrera Corral tuvo que salir a atajar la manipulación de las llamadas y utilizar la buena fe de mucha gente en el proceso electoral.

Aseguró que Herrera es uno de varios testigos protegidos que han declarado sin presión, para acogerse a los beneficios que les da la ley.

Javier Corral explicó que el proceso contra Jáuregui y Campos, como los de otras personas involucradas en la nómina secreta, se abrieron apenas en diciembre y no antes, porque ese caso está directamente relacionado con el proceso de extradición de César Duarte y no podían actuar antes.

Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020, por lo que la judicialización del caso les llevó hasta diciembre. A partir de entonces, la defensa de los acusados ha dilatado el proceso porque han solicitado amparos.

Las llamadas

César Jáuregui presentó las llamadas por fragmentos, él mismo explicaba cada uno y aseguró que se fabricó el caso en su contra y de Campos Galván con la amenaza a un testigo protegido, para evitar la candidatura de la alcaldesa con licencia.

“Consiguen ustedes algún testigo protegido, a ese testigo protegido lo amenazan, le dicen que de no dar la versión que el Ministerio Público requiere para incriminar una persona, le puede ir muy mal (…) consiguen algún peritaje también falso, integran un expediente, lo llevan al Poder Judicial y luego consiguen alguna vinculación a proceso. En casos extremos se llega anular la defensa de la persona que está siendo sujeta a ese proceso mediante la prisión preventiva. Y eso provoca que esa persona no tenga absolutamente ningún elemento para defenderse. Así se fabrican algunos casos en Chihuahua”, resumió el exlegislador panista.

Llamada del 28 de noviembre:

Jaime Herrera Corral. Este pues no han concretado, eso si te puedo decir

César Jáuregui: Pues no que ya lo habían mandado

Jaime Herrera: Por lo menos esta parte no. No, todavía. Pero de que están en chinga, están en chinga en chinga en chinga, día y noche chinga

César Jáuregui: Pero en todo caso hay puras mamadas wey, un chingo de mamadas

Jaime Herrera: Ah no, mira. El punto es, son puras mamadas, incluidas las mías ¿eh? Así y forzadas, obligadas, así tiene que ser ¡eh!

César Jáuregui: ¿Pero a poco un pinche MP te puede presionar a ese nivel?

Jaime Herrera: Si, ah bueno, pues es hasta arriba cabrón, desde arriba ha sido el pedo.

César Jáuregui: Pero son puras pinches mentiras wey y todo

Jaime Herrera: Por eso, por eso, esa es la gran ventaja, hay elementos para manejar eso.

César Jáuregui: ¿Y tú si firmaste muchas chingaderas wey, pues para saber? (…)

Jaime Herrera: Ah no, y si no, ya sabes ca’ón, con la amenaza de quien voy en seguida, soy yo.

César Jáuregui: ¿Ah si?

Jaime Herrera Corral: Ah, ¿tu crees que no?

César Jáuregui: Hijo de su puta madre

Jaime Herrera: El problema es que se les está yendo el tiempo. Digo la ventaja, verdad. Depende quien lo vea

Bueno, pues vamos a ver qué pedo pues, ahí estamos, pendientes. Gracias.

Llamada del 28 de diciembre:

CJ: Pero bueno, dices que hay muchas ahí chingaderas y mamadas

JH: Pues todas, pero al final de cuentas, pues aquí ahora va a depender del Poder Judicial, verdad.

CJ: Pero como dices muchas mentiras ahí, no creo que puedan corroborarlo ellos tan pelada

JH: No, no yo sé, pero con todos los elementos que han integrado, pues ahí va a depender de que un juez lo obsequie

CJ: ¿Te obligaron a declarar en los dos?

JH: No, a un chingo de gente. Ah, ¿dices a declarar contra ustedes dos?

CJ: Si

JH: No, si, claro y contra otros muchos más

CJ: Pues sí, pero mientras hayas tenido que decir cosas que no son ciertas, pues también ayuda, ¿no?

JH: Sí, mira, al final de cuentas eso, bueno, se tiene que ir a proceso, ¿no? Y a juicios

CJ: ¿Te obligaron a declarar también sobre otros?

JH: Si, si, no nada más sobre ustedes… toda la legislatura

CJ: Pues es que lo que no encuentro es, con tanta pinche mamada wey, ¿cómo pueden integrar algo?

JH: Pues sí, pero lo hacen. A uno le da coraje porque sabe que son mentiras. Y además, bueno, cuando te ponen la pistola en la cabeza, ¿qué haces, no?

CJ: ¿Y quién es el cabrón que hace eso? O sea, ¿cualquier pinche Ministerio Público te puede amenazar? Eso es lo que me parece increíble

JH: No, bueno. En mi caso son tantas cosas. Uta, hay hasta, pos chingo de cosas ca’ón.