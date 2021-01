Elige Congreso a Campuzano Vega y Moreno López, nuevos comisionados de CEAIP

El Congreso del Estado de Sinaloa eligió a Liliana Margarita Campuzano Vega y José Luis Moreno López como nuevos comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

Destaca que Moreno López presentó en su currículum que, de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2020 que ocupó el cargo de director de Finanzas del ISSSTESIN, institución que es señalada por presunto desfalco en fondo de vivienda. Apenas hace siete días fue llamada a cuentas por el diputado Horacio Lora Oliva, del grupo parlamentario de Morena, respecto al desfalco millonario que ha sido objeto este organismo desde su creación hace 45 años.

En sesión ordinaria y en votación por cédula, Campuzano Vega y Moreno López, registraron 33 y 29 votos, respectivamente, comisionados que durarán en el encargo siete años sin posibilidad de reelección y siempre y cuando no sean objetados por el gobernador.

Previo a la votación, la diputada Karla Montero Alatorre, leyó en tribuna un pronunciamiento de la Red de Mujeres Anticorrupción en la que señalaron inconsistencias en el proceso que descartó a aspirantes, pero permitió a otros continuar a pesar que sus expediente registraron documentos faltantes en apego estricto la convocatoria.

En participación por separado, la diputada de Morena, Flor Isela Miranda, propuso un receso para revisar el dictamen presentado por la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana dado los señalamientos que tenía el proceso de selección, a fin de que los comisionados que fuesen nombrados gozaran de mayor legitimidad.

Durante la discusión, la diputada Cecilia Covarrubias González, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, mencionó que el proceso de nombramiento se realizó en total apego a la ley.

La legisladora destacó que hubo todo un proceso con distintos tiempos y etapas, y comparecencias de las y los aspirantes.

Resaltó que el trabajo de la Comisión que preside estuvo abierto a la participación de diputados y diputadas que no formaran parte de la misma, de modo que pudieron hacer observaciones en su momento.

Covarrubias González explicó que las y los aspirantes que participaron en las comparecencias cumplieron con los requisitos de ley y al concluir con el proceso, se eligieron a los mejores perfiles para que sean Comisionada y Comisionado de la CEAIP.

“Hubo un apego total a la legalidad, a como nos marca la ley para la elección de comisionada y comisionado”, enfatizó la diputada presidenta de la comisión responsable de la Determinación.

Después de la elección, dentro de los diez días hábiles posteriores a la designación, el gobernador podrá objetar los nombramientos.

En caso de que sean objetados por el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado nombrará una nueva propuesta.

Si este segundo nombramiento o nombramientos fueran objetados por el Gobernador, el Congreso del Estado designará a las Comisionada o Comisionado que ocuparán los cargos, sin posibilidad de que puedan ser objetados.

En la inteligencia de que dichas elecciones no podrán recaer en las designaciones previamente objetadas.

El diez de diciembre de 2020 el Pleno de esta Sesenta y Tres Legislatura aprobó el Acuerdo número 87 por el que se aprueban las bases para la expedición de la Convocatoria, dirigida a toda la sociedad en general.

El proceso de nombramiento que realizó el Congreso del Estado de Sinaloa fue un ejercicio democrático, incluyente y abierto al escrutinio social, dando apertura a la participación a de toda persona interesada.

Resultado de votaciones

Elección Comisionada.

Liliana Margarita Campuzano Vega, 33 votos.

Anabel Ibáñez Álvarez, 2 votos

Natividad Hernández Rojo, 1 voto.

Un voto en contra.

Elección Comisionado.

José Luis Moreno López, 29 votos.

Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, 6 votos.

Un voto nulo.