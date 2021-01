Suspenden café Bonhomía por deficientes condiciones sanitarias

En atención a una queja ciudadana, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) colocó sellos de suspensión en el restaurante Bonhomía por violar las disposiciones sanitarias en materia de higiene y medidas de prevención del Covid-19.

El comisionado Jorge Alan Urbina Vidales precisó que el personal sanitario acudió a verificar el establecimiento procediendo a instalar los sellos de suspensión luego de constatar que efectivamente al interior se encontraban los sanitarios en deficientes condiciones, no contaba el negocio con aviso de funcionamiento y se violaban puntos indispensables para prevenir el Covid-19.

Ante tal situación la Coepriss inició los procedimientos jurídico-administrativos pertinentes, por lo que el restaurante deberá de responder por las faltas detectadas y subsanar las observaciones para su reapertura.

Los sellos de suspensión fueron colocados en el Restaurante Café Bonhomía sucursal Las Quintas, luego de que un ciudadano registrara en video las deficientes condiciones de los sanitarios.

Al realizar la visita de verificación, el personal sanitario también pudo observar que el negocio no tiene aviso de funcionamiento y los trabajadores del local no se cercioran que las estrategias generales para prevenir el Covid-19 sean correctamente aplicadas.

“Al momento de la verificación el restaurante no cuenta con señalizaciones o marcas en lugares donde se encuentren dos o tres personas de manera que no se respeta la sana distancia y las áreas de trabajo no se encuentran delimitadas lo cual es un punto indispensable”, indicó.

“Un aspecto crítico es que no se implementan los filtros sanitarios y no se toma la temperatura al personal, clientes y proveedores, además de que el personal no cuenta con un programa de capacitación para prevenir el Covid-19 y evitar las cadenas de contagio del virus SARS Cov-2”, dijo.

El titular de Coepriss refirió que también se pudo constatar que este restaurante no cuenta con guía de actuación para proceder de la forma adecuada en caso de que una persona presente síntomas de Covid.

“Al encontrar todas estas anomalías e irregularidades que representan un riesgo para la salud de la población se procedió a suspender el negocio y después de brindar fomento sanitario al personal se indicó la obligatoriedad al establecimiento de tramitar su aviso de funcionamiento y subsanar las observaciones encontradas”, explicó.

Señaló que en el aviso de funcionamiento se establece quien es el responsable de que la operación y funcionamiento del establecimiento se apegue a la regulación sanitaria.